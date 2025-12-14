iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Android Telefon Yolda! Dev Bataryası Var

Honor'un üzerinde çalıştığı Win isimli yeni akıllı telefon serisi ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan Honor Win ve Win Pro'nun bu kez görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan görsellere göre yeni akıllı telefonlar çok şık bir tasarıma sahip olacak.

Honor Win Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan yeni görsellere göre Honor Win'in arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Honor logosu da bulunacak. Akıllı telefon bej, siyah, beyaz ve camgöbeği olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak.

Honor Win Pro'nun arka tarafında da dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Modülün üzerinde üç adet kamera, bir adet LED flaş ve fan benzeri dahili soğutma sistemi buluancak. Modülün sağ alt köşesinde WIN yazısı yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları konumlanacak.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500

Honor Win gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. Honor Magic 8 Lite modelinde sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Honor Win Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Win Pro'da 8500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği de bulunacak.