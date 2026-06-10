Geri Sayım Başladı! Katlanabilir iPhone iOS 27'de Ortaya Çıktı

Apple, katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Yıllardır merakla beklenen cihazın resmî olarak tanıtılmasına artık sadece birkaç ay kaldı. Teknoloji devi bir yandan cihazı piyasaya sürülmeye hazır hâle getirmeye çalışırken, diğer yandan yazılım tarafındaki hazırlıklarını da sürdürüyor. Son olarak bu konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Şirket kısa süre önce iPhone'lar için yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 27'yi duyurdu. Henüz tüm kullanıcılara sunulmasa da geliştirici beta sürümü yayınlandı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni sürümde Apple'ın katlanabilir iPhone modeli ile igili bazı ipuçları gün yüzüne çıktı.

iOS 27 Kodlarında Katlanabilir iPhone Hakkında Hangi İpuçları Ortaya Çıktı?

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan @M1Astra tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 27'nin geliştirici beta sürümünde katlanabilir iPhone modeline işaret eden bazı kod satırları keşfedildi. Bu kodların işletim sisteminin cihazın katlanıp katlanmadığını, hangi açıyla açıldığını ve kaç ekranın aktif olarak kullanıldığını algılayabilmesi için eklendiği belirtiliyor. Bunların algılanmasının sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere yazılımın telefonla uyumlu şekilde çalışması.

Apple'ın iOS 27 içerisinde katlanabilir iPhone için geliştirmelere yer vermesi, şirketin yaklaşan tanıtım öncesinde gerekli yazılımsal hazırlıkları yaptığını gösteriyor. Ancak bu çalışmalar henüz tamamlanmış olmayabilir. Bu doğrultuda önümüzdeki güncellemelerde de katlanabilir iPhone hakkında daha fazla ipucu ortaya çıkabilir. Peki Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli ne zaman tanıtılacak?

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak sektör kaynakları uzun süredir cihazın eylül ayında tanıtılacağını öne sürüyor. Bu da Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu görmek için yalnızca birkaç ay kalmış olabileceği anlamına geliyor. Ki iOS 27'de katlanabilir cihaz hakkında kodların ortaya çıkması da eylül ayı ihtimalini güçlendiriyor.

Öte yandan Apple'ın eylül ayındaki etkinlikte duyurması beklenen tek ürün katlanabilir iPhone değil. Şirketin aynı etkinlikte yeni amiral gemisi modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i de tanıtması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone Türkiye’de Satılacak mı?

Apple’ın katlanabilir iPhone modelini Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı şu an için net değil. Zira söz konusu cihaz henüz resmi olarak bile duyurulmuş değil. Ancak teknoloji devi, bugüne kadar tanıttığı tüm iPhone modellerini dünya ile aynı anda Türkiye'de de piyasaya sürdü. Bu nedenle yeni modelin ülkemizde satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan katlanabilir bir model olması nedeniyle bu kez farklı bir durum yaşanması da olası. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili iOS 27 tarafında ilk detayların ortaya çıkması aslında çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şirketin katlanabilir iPhone için gerekli yazılım altyapısını önceden hazırlaması gerekiyordu. Şimdiye kadar böyle bir cihaz tanıtılmadığı için iOS da doğal olarak klasik akıllı telefonlara göre geliştirildi. Umarım Apple yazılım optimizasyonunu sorunsuz şekilde tamamlar ve kullanıcı deneyiminde problemler yaşanmaz.