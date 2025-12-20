Katlanabilir iPhone Projesinde Kriz: Apple'ın Takıntısı Başına İş Açtı

Apple, mükemmel katlanabilir iPhone modelini geliştirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Ancak gelen sızıntılar gösteriyor ki şirket harcadığı onca para ve zamana rağmen istediğini bir türlü elde edemedi. Bu doğrultuda Apple'ın katlanabilir iPhone projesini ertelemesi ve hatta iptal etmesi bile gündemde.

Katlanabilir iPhone Tasarım Menteşe

Katlanabilir akıllı telefonlar bir süredir hayatımızın bir parçası. Başta Samsung olmak üzere neredeyse bütün üreticiler, katlanabilir model tanıttı. Neredeyse tümü diyoruz çünkü Apple uzun zamandır bu alanda sessizliğini koruyor.

Ancak bu sessizliğin nedeni Apple'ın katlanabilir telefon üretmek istememesi değil. Şirketin uzun zamandır bir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı biliniyor. Teknoloji devinin bu kadar beklemesinin tek nedeni ise mükemmelliyetçilik.

Apple, ürünlerinin tasarımına diğer tüm rakiplerinin toplamından daha çok özen gösteriyor. Bu doğrultuda katlanabilir iPhone ile ilgili şirketi çıldırtan nokta ise katlanabilir telefonlarda görmeye alışık olduğumuz "crease" yani katlama izi.

Apple'ın dünyaca ünlü mühendisleri uzun zamandır katlanabilir iPhone'lardaki katlama izini kaldırmak için çalışıyor. Hatta şirket tam da bu alandaki uzmanlığı yüzünden ekran üreticisi olarak rakibi Samsung'u tercih etti.

Ancak tüm bu zaman ve paraya rağmen bir türlü katlama izini tamamen görünmez yapmayı başaramadı. Bu doğrultuda şirket yönetiminin projeyi gözden çıkardığı iddialar arasında. Eğer iddialar doğruysa ve Apple sorunu çözemezse önümüzde iki senaryo var.

Bunlarda ilki ve en muhtemel olanı Apple'ın katlanabilir iPhone projesini ertelemesi. Telefon, eylül ayındaki lansmana yetişmezse 2027 ortasına ya da daha ileri bir tarihe ertelenebilir. İkincisi ise projenin belirsiz bir süreliğine askıya alınması.

Katlanabilir telefonlar bu kadar popülerleşirken Apple'ın bunu yapması pek de olası görünmüyor. Ancak estetik tasarımların ve mükemmelliyetçiliğin sembolü olan Apple'ın çözüm bulmadığı sürece katlanabilir iPhone'u tanıtmayacağı da kesin.