Katlanabilir iPhone Bekleyenlere Kötü Haber! Hemen Çıkmayacak

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Modelin özellikleriyle ilgili bugüne kadar pek çok iddia öne sürüldü ve fiyatıyla ilgili de çeşitli söylentiler paylaşıldı. Bu bilgiler cihaz hakkında ön bir fikir verse de satış tarihi hâlâ netlik kazanmış değil. Son olarak kitap formundaki katlanabilir iPhone’un olası piyasaya sürülme tarihiyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Telefonun önümüzdeki yıl eylül ayında tanıtılacağı artık kesinleşmiş durumda. Ancak satış tarihine dair hâlâ net bir bilgi bulunmuyor. Sektör kaynakları, modelin tanıtımının ardından uzun bir süre satışa çıkmayacağını öne sürüyor ve son gelen bilgiler de bu durumu destekliyor.

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin katlanabilir iPhone’un seri üretim öncesinde üretim sorunlarıyla karşılaşmasının beklendiğini açıkladı. Kuo’ya göre şirket, cihazı 2026’nın ikinci yarısında duyurmayı planlasa da satışların 2027’de başlaması muhtemel. Bu da tanıtımdan sonra bir süre daha beklememiz gerekeceğini gösteriyor.

Beklenen Katlanabilir iPhone Özellikleri

İç Ekran: 120 Hz yenileme hızı sunan 7.58 inç LTPO Super Retina XDR OLED

120 Hz yenileme hızı sunan 7.58 inç LTPO Super Retina XDR OLED Kapak Ekranı: 5.25 inç OLED

5.25 inç OLED Kalınlık: 9 mm ila 9,5 mm

9 mm ila 9,5 mm İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro Batarya: 5.400-5.800 mAh

5.400-5.800 mAh Kamera: 48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens, iç ekrana gizlenen 24 MP ön kamera ve çentik tasarımlı dış ekran kamerası

48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı lens, iç ekrana gizlenen 24 MP ön kamera ve çentik tasarımlı dış ekran kamerası Bağlantı: C2 5G modem

C2 5G modem Biyometri: Touch ID

Katlanabilir iPhone Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kitap şeklinde tasarıma sahip olacak katlanabilir iPhone’un yaklaşık 2 bin 400 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu Türkiye’de vergisiz fiyatının yaklaşık 100.000 TL olacağı anlamına geliyor. Vergiler eklendiğinde ise fiyatın 200.000 TL’yi aşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.