Samsung Dikkatli Olmalı! Apple'dan Piyasayı Yeniden Yazacak Telefon Modeli Kararı

Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılara göre, Apple yeni nesil katlanabilir ekran teknolojisi için önemli standartları karşılayabilecek bir tedarikçi arayışında. Yakında kritik tedarikçi seçimlerinin yapılması bekleniyor; böylece Apple, piyasaya yepyeni ve katlanabilir bir cihaz sunmaya hazırlanacak.

Hem dayanıklılık hem de kıvrılma izlerini minimuma indirecek çözümler arandığı bilinen şirketin bu kararı, yalnızca bir telefon üretiminde yenilik arayışı değil, aynı zamanda teknolojide rekabetin de şekillenmesine büyük katkı sağlayacak.

İlginç olan, bu süreçte ABD'li tedarikçilerin de devreye girmesiyle yerli üretimin desteklenmesinin hedeflendiği yönünde söylentiler de olması.

Katlanabilir Telefonlar Pazarın Devrimcisi Olacak

Katlanabilir telefon pazarının önümüzdeki on yıl içinde devasa bir büyüme kaydedeceği öngörülüyor. 2024'te pazarın yaklaşık 31,7 milyar dolarlık olduğu belirtilirken, 2033'e kadar bu rakamın 188,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Samsung, OnePlus ve Google gibi markalar bu alanda adından sıkça söz ettiriyor. Apple'ın da bu kulvarda boy göstermesi zaten beklenen bir durumdu.

Apple, katlanabilir cihazlara yönelik yalnızca telefon değil, tablet ve hatta dizüstü bilgisayar gibi ürünleri de hesaba katıyor. Daha önce katlama çizgisi bile olmayacak bir iPad modelinden bahsetmiştik.

Şirket yeni teknolojiye geçmeden evvel kalite ve üretim konularında atacağı adımları titizlikle belirliyor ve emin olmadan hiçbir aksiyon almıyor. Çünkü Apple için ürün piyasaya sürülmeden önce her şeyin tam istediği gibi olması şart.

Apple Katlanabilir Cihazları Ne Zaman Piyasaya Sürecek?

Yeni katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağı halen belirsizliğini koruyor. Her taş yerine oturduğu zaman Apple yalnızca bir telefon üreticisi değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerini şekillendiren bir lider olduğunu kanıtlamaya soyunacak.

Sizce Apple, katlanabilir telefon pazarında nasıl bir etki yaratacak? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!