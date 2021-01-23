Apple Kullanmayı Bıraktığı Teknolojilere Geri Dönüyor

Apple'ın kullanmayı bıraktığı teknolojiler yeniden gündemde. Özellikle MacBook ve iPhone konusunda ön plana çıkan terk edilmiş özelliklerin yeniden gündeme gelmesi şirketin eskiye dönüş yapacağını gösteriyor olabilir mi?

Apple daha önce terk ettiği teknolojileri canlandırmaya kararlı. Ünlü analistler ve sızıntı sahiplerinden gelen raporlardaki son detaylara göre, Apple ürünlerinde büyük değişiklikler yaşanacak. Bu değişiklere ise özellikle eski Apple müşterileri sevinecek gibi gözüküyor.

Bu söylentilerin ana kaynakları endüstri analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg muhabiri Mark Gurman.

Apple'ın kullanmayı bıraktığı teknolojiler

Analist Kuo, bir sonraki MacBook Pro'nun -2021'in ortalarında çıkacak- Touch Bar'ı tamamen bırakıp yerine geleneksel tuşlara dönüş yapacağını söyledi. Ayrıca Apple'ın, MacBook Pro'ya manyetik olarak bağlanan ve çok sevilen MagSafe şarj konektörünü geri getireceğini ifade etti.

Bununla birlikte 2021 yılı için yaklaşan MacBook Pro'da daha fazla sayıda bağlantı noktası olacak gibi gözüküyor. Yeni MacBook Pro modellerini test ettiğini belirten Gurman ise Touch Bar'ın yeni tasarımda yer bulması gerektiğini açıkladı.

İlginç bir şekilde Gurman, SD kart yuvasının geri döneceğini de ifade etti. SD kart tahmininin yanı sıra Apple'ın gelecekteki Mac'lerinde ve MagSafe'de birden fazla USB-C bağlantı noktası içereceğini de doğruladı.

iPhone tarafında da birtakım önemli değişiklikler yaşanıyor. Face ID'nin Touch ID'nin yerini aldığını alışmış olsak da, Apple'ın bir tür ekran altı dokunmatik kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığı iddiası kullanıcıları meraklandırmayı başarmıştı.

Yine de Touch ID'nin geri dönüşü pek olası değil. Apple sık sık Face ID'nin üstünlüğünden bahsetti ve şirket, Face ID'nin modern güvenlik kimliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu da şirketin önemli bir satış politikasını oluşturuyor.

Apple, Face ID'yi 2017'de iPhone X ile ilk kez ortaya çıkardığında, Touch ID'nin ötesine geçtiğini de açıklamıştı. Apple, şirketin parmak izi tanıma sisteminin 50.000'de bir kandırılma şansı olduğunu söyledi. Face ID'nin ise milyonda bir şansı bulunuyor. Aynı zamanda iPhone'a hem Face ID hem de Touch ID eklemek gereksiz ve olası görünmüyor.