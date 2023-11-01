Apple'ın Kusurlu Pil Davasında Mahkeme Kararı Belli Oldu!
Apple'a yönelik iddialar, kusurlu piller ve işlemci yavaşlatma konusu şirketi mahkemeye taşıdı. Peki Apple bu iddialara ne yanıt verdi? İşte tüm detaylar!
Geçen yıl, Birleşik Krallık'ta yaşayan Justin Gutmann, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 ve 7 Plus modellerinin pil sorunlarına dikkat çekti ve bu modellere cihazların işlemcisine veya işletim sistemine ayak uyduramayan piller takıldığını iddia etti.
Ayrıca, Gutmann, Apple'ı bu sorunu gizlemekle suçladı ve otomatik yazılım güncellemeleri aracılığıyla işlemcileri yavaşlatan veya kısıtlayan bir güç yönetimi aracı kullanmakla suçladı.
Apple Suçlamaları Reddetmişti!
Apple, bu iddiaları "temelsiz" olarak reddederken, Mayıs ayında davanın engellenmesi için çaba harcadı. Şirket ayrıca, sadece bazı iPhone 6S modelleri haricindeki pillerde sorun olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.
Dava ilk açıldığında, Apple, "asla ve asla, herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmayacağını veya kullanıcı deneyimini kötüleştirmek için müşteri yükseltmelerini teşvik etmeyeceğini" belirtti.
Bu gelişme, ABD'de yaşlanan iPhone'ları yavaşlattığı iddialarıyla ilgili 500 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul eden Apple'ın benzer sorunları çözmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Bu ödemeler, etkilenen iPhone 6, 7 ve iPhone SE modellerine sahip kullanıcılar için Ağustos ayında başladı.
Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi, Apple'ın davayı engelleme talebini reddederek bu hukuki sürecin devam etmesine karar verdi. Apple'ın Birleşik Krallık'taki bu hukuki süreci nasıl yönlendireceği ve sonuçlanacağı, ilerleyen günlerde merak konusu olmaya devam edecek.
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