Apple M1 Yongalı MacBook'ta Windows 10 Çalıştırdı

Apple M1 yongasında Windows 10 sanallaştırmasının çalışacağı kanıtlandı. 10 yıldan fazla süredir MacOS kullanıcıları, Boot Camp ve Parallels gibi sanallaştırma araçlarıyla Windows'u çalıştırabiliyordu. Apple M1 yongası Windows sonuçları ise şaşırtıcı derecede başarılı.

Geliştirici Alexander Graf, Apple M1 yonga setine sahip Mac'te Windows'un Arm sürümünü başarıyla sanallaştırarak, M1‌ çipinin Windows 10 çalıştırabildiğini kanıtladı.

Bilmeyenler için şu anda ‌M1‌ yongasına sahip Mac'ler Windows'u desteklememekte ve Intel Mac'lerde olduğu gibi Boot Camp özelliği (Windows sanallaştırması için kullanılıyor) yer almıyor. Ancak hiç şüphesiz Apple M1 yongasında Windows desteği, birçok kullanıcının görmek isteyeceği bir özellik.

Açık kaynaklı QEMU sanallaştırıcısını kullanan Graf, Windows Arm sürümünü Apple ‌M1‌ yongasında hiçbir emülasyon olmadan sanallaştırmayı başardı. ‌Ayrıca M1‌ yongası özel bir Arm seti olduğu için Windows x86 sürümünü veya önceki Windows x86 uygulamalarını yüklemek artık mümkün değildi.

Ancak geliştirici isim paylaştığı tweette ‌M1‌ Mac'te Windows 10'u sanallaştırabildiğini belirtti ve "Apple M1 yongalı MacBook'lar, Windows ARM64 x86 uygulamaları gerçekten çalıştırabilir. Rosetta 2 kadar hızlı değil ama ona yakın performans gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvL