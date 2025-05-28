Apple Tarihinin En Güçlü MacBook Pro Modeli Yolda!

Şu sıralar iOS 19 başta olmak üzere yeni nesil işletim sistemlerini tanıtacağı WWDC 2025 etkinliğine hazırlanan Apple, bir yandan da iPhone 17 serisi gibi yaklaşan akıllı cihazları için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirketin beklenmedik bir dizüstü bilgisayar modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Aktarılanlara göre teknoloji devi, daha öncesinde piyasaya sürmediği M3 Ultra isimli çipten güç alacak yeni bir MacBook Pro modelini test etmeye başladı.

En Güçlü M3 Çipi Yeni MacBook Pro'ya Güç Verecek

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Apple, henüz MacBook cihazlarında karşılaşmadığımız M3 Ultra işlemcisini yeni bir dizüstü bilgisayarda deniyor. iOS 18’in dahili sürümünde yer alan bazı sistem dosyalarında bu güçlü çipe sahip yeni MacBook Pro modeline ait izlere rastlandı.

Söz konusu sızıntılara göre, Apple 14 ve 16 inç boyutlarındaki MacBook Pro'ları M3 Ultra işlemciyle donatmayı planlıyor. “J514d” ve “J516d” kod adlı bu cihazlar, halihazırda satışta olan M3 Pro ve M3 Max modellerinden daha güçlü olacak.

Bilmeyenler için M3 Ultra sadece Mac Studio masaüstü bilgisayarlarında kullanılıyor. Bu işlemci; 32 çekirdekli CPU, 80 çekirdekli GPU ve 512 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Şu an satışta bulunan en güçlü MacBook Pro modelleri 16 çekirdekli işlemci, 40 çekirdekli grafik birimi ve 128 GB’a kadar birleşik bellek kapasitesine sahip.

Bu doğrultuda şirketin, yeni çipli MacBook Pro modeli ile birlikte taşınabilir bilgisayarlarının performansında önemli bir artışa gideceğini söylemek mümkün.

Öte yandan Apple, geçtiğimiz Ekim ayında MacBook Pro serisini M4 çipleriyle güncellemişti. İddialara göre buna rağmen M3 Ultra'lı bir modelin duyurulmaması, bu güçlü çipin dizüstü formda yaratabileceği ısı problemleri ya da batarya performansı gibi teknik sınırlamalar nedeniyle olabilir.