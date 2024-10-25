Sonunda: Apple M4 İşlemcili Mac'ler Geliyor! İşte Lansman Tarihi

iPhone 16 serisinin tanıtılması sonrasında Apple tarafında tüm gözler yeni Mac modellerine çevrilmişti. Apple M4 işlemcisini ilk kez iPad Pro ile kullanıcılara sunan teknoloji devi yeni Mac modellerini Pazartesi günü (28 Ekim) tanıtacak ve böylece M4 işlemcili Mac'leri ilk kez göreceğiz.

Apple M4 işlemcili Macbook Pro, iMac ve Mac Mini

Yeni Macbook'ların ve diğer modellerin Pazartesi günü tanıtılacağını Greg Joswiak, X hesabı üzerinden duyurdu. Doğrudan Apple tarafından büyük bir duyuru yapılmadığı için özel bir etkinlik yapılmama ihtimali yüksek. Yani büyük ihtimalle yeni Mac modelleri bir basın bülteni aracılığıyla duyurulacak ve siparişe açılacak.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Pazartesi günü iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in de yayınlanması bekleniyor. Apple'a yakın kaynaklara göre etkinlikte yeni Mac Mini, iMac ve Macbook Pro modellerini göreceğiz.

‌iMac‌, giriş seviyesi ‌Mac mini‌ ve giriş seviyesi ‌MacBook Pro‌ bu yılın başlarında piyasaya sürülen iPad Pro'daki Apple M4 işlemciden güç alacak. Daha üst konfigürasyonlarda ise M4 Pro ve M4 Max işlemcileri göreceğiz.

‌iMac‌ ve ‌MacBook Pro'nun tasarımında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz ancak ‌Mac mini‌'nin daha kompakt bir hale gelerek Apple TV'ye benzer bir boyutta olacağı iddia ediliyor. Apple'ın artık 8 GB RAM'den vazgeçerek başlangıcı 16 GB ile yapması da en büyük beklenti.