Sonunda: Apple M4 İşlemcili Mac'ler Geliyor! İşte Lansman Tarihi

iPhone 16 serisinin tanıtılması sonrasında Apple tarafında tüm gözler yeni Mac modellerine çevrilmişti. Apple M4 işlemcisini ilk kez iPad Pro ile kullanıcılara sunan teknoloji devi yeni Mac modellerini Pazartesi günü (28 Ekim) tanıtacak ve böylece M4 işlemcili Mac'leri ilk kez göreceğiz.

Yeni Macbook'ların ve diğer modellerin Pazartesi günü tanıtılacağını Greg Joswiak, X hesabı üzerinden duyurdu. Doğrudan Apple tarafından büyük bir duyuru yapılmadığı için özel bir etkinlik yapılmama ihtimali yüksek. Yani büyük ihtimalle yeni Mac modelleri bir basın bülteni aracılığıyla duyurulacak ve siparişe açılacak.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c