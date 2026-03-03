Apple M5 MacBook Air'in Türkiye Fiyatı Açıklandı

Apple, bugün yaptığı sürpriz bir duyuru ile yeni MacBook Air'i tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği ve daha önce iPad Pro ile MacBook Pro modellerinde kullandığı M5 işlemciden güç alan yeni MacBook Air, iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktı. Bunlardan 13 inç olannın Türkiye fiyatı 67.999 TL olarak açıklanırken, 15 inç'lik model için ise 79.999 TL başlangıç fiyatı belirlendi.

Apple M5 MacBook Air Özellikleri Neler?

Güncelleniyor...