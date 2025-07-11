Apple'dan MacBook Pro Bekleyenlere Kötü Haber: Yeni Seri Ertelenebilir!

Apple'ın uzun bir süredir geliştirdiği söylenen yeni M5 serisi işlemciler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgiler yeni işlemcilerle donatılacak MacBook Pro modellerinin lansman takviminde değişikliğe gidildiğini işaret ediyor.

İddialara göre Apple, bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı M5 çipli MacBook Pro modellerinin tanıtım tarihini erteleme kararı aldı.Firmanın bu kararı almasının ardındaki kesin neden henüz tam olarak netleşmese de analistlerin bu konuda bazı önemli fikirleri mevcut.

M5 Çipli MacBook Pro'lar 2026'nın İlk Yarısına Ertelenebilir

Şimdiye kadar M4 çipli MacBook Pro'ları geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıttığı için, M5 serisinin de 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak, ortaya çıkan son raporlar şirketin farklı planları olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, M5 MacBook Pro serisinin lansmanını 2026'nın ilk yarısına erteleme kararı üzerinde duruyor.

Bu lansman değişikliğinin, M5 MacBook Pro'lar ile M5 MacBook Air'lerin çıkış tarihlerini birbirine yaklaştırabileceği ve bunun da satışlar üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği belirtiliyor. Hal böyle olunca, Apple'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oluyor.

Tam da bu noktada, şirkete yakınlığıyla bilinen analistler, Apple'ın M4 serisi Mac modellerinin satış hedeflerine henüz ulaşamamış olmasını bu erteleme kararının ardındaki ana neden olarak gösteriyor. İddialara göre Apple, yaklaşan tatil sezonunu kullanarak envanterini eritmek ve yeni modellerin lansmanına zemin hazırlamak için mümkün olduğunca çok Mac satmayı hedefliyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin lansman takvimi hakkında hâlâ pek çok belirsizlik bulunuyor. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak yeni sızıntılar veya Apple'dan gelecek resmi duyurular, bu durumu netleştirebilir. Gelişmeler için takipte kalın!