Apple'ın Yeni İşlemcileri Bilgisayarların Isınma Derdine Son Verecek!

Merakla beklenen yeni Mac modellerini yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, aynı zamanda kapalı kapılar ardında yeni nesil işlemcileri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin bir süredir geliştirdiği yeni yonga setleri M5 Pro ve M5 Max hakkında gelen son bilgiler ise oldukça dikkat çekici.

Son olarak yaklaşan işlemcilerin soğutma performansları ortaya çıktı. Görünen o ki yeni M5 Pro ve M5 Max güç verdikleri bilgisayarlarda ısınma sorununu tarihe karıştıracak. İşte detaylar!

M5 Pro ve M5 Max'ın Soğutma Performansı Nasıl Olacak?

Gelen son bilgilere göre Apple yeni amiral gemisi işlemcilerinde önceki nesillerden farklı olarak TSMC'nin SoIC (Small Outline Integrated Circuit) paketleme teknolojisini tercih edecek. Söz konusu teknoloji yeni çiplerin M4 Pro ve M4 Max modellerinden farklı olarak 2.5D çip tasarımına sahip olmasını sağlayacak.

Mevcut tasarım ise M5 Pro ve M5 Max'ın daha verimli bir şekilde soğutulmasına olanak tanıyacak. Zira bu formda CPU ve GPU çekirdekleri üst üste binmek yerine yan yana konumlanıyor. Böylelikle soğutucu blok tüm bileşenlere doğrudan temas edebiliyor ve ısı işlemci yüzeyine dengeli bir şekilde yayılarak sistemden hızla uzaklaştırılıyor.

Öte yandan yeni işlemciler 2nm veya gelişmiş bir 3nm teknolojisi ile üretileceği için seleflerine kıyasla daha yüksek transistör yoğunluğuna sahip olacak. Bu da yonga setlerinin daha az ısınmanın yanı sıra daha yüksek performans sergileyip daha az güç tüketimi vadedeceği anlamına geliyor.

M5 Pro ve M5 Max Ne Zaman Çıkacak?

İddilara göre Apple, M5 Pro ve M5 Max işlemcilerini önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürecek. Yeni işlemcilerin ilk olarak geçtiğimiz yıl standart M5 çipiyle yenilenen MacBook Pro'ya güç vermesi bekleniyor. Ayrıca yaz aylarında sadece M5 Max çipini yeni Mac Studio modelinde de görmemiz kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni M5 işlemcilerinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.