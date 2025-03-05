Yeni Mac Studio Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre önce iPhone 16e modeliyle karşımıza çıkan ve dün M3 işlemcili iPad Air'i tanıtan teknoloji devi Apple, şimdi de M4 işlemcili MacBook Air ve yeni Mac Studio modellerini tanıttı. Peki yeni Mac Studio'nun Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Yeni Mac Studio Özellikleri

Yeni Mac Studio M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı sürüme sahip. M4 Max 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU, 40 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU, 128 GB’a kadar birleşik bellek, 546 GBps’ye kadar bellek bant genişliği ve 16 çekirdekli Neural Engine desteği sunuyor.

M3 Ultra ise 32 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU, 80 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU, 512 GB’a kadar birleşik bellek, 819 GBps’ye kadar bellek bant genişliği ve 32 çekirdekli Neural Engine desteği içeriyor.

Apple'ın bu zamana kadarki en gelişmiş çipi olan M3 Ultra, profesyonel alanda en zorlu işlerde bile eşi benzeri görülmemiş bir performans sergiliyor. Büyük dil modelleri için devasa veri kümeleri yükleyebilir, uzun metrajlı filmler kurgulayabilir ve hatta senfoni besteleyebilirsiniz. Bu çip ile tüm işlemler rahatlıkla yapılabiliyor.

Mac Studio CPU çekirdeğindeki önemli iyileştirmeler, daha fazla bellek, Thunderbolt 5 bağlantısı ve ileri düzey yapay zeka yetenekleriyle üst düzey bir kullanım vadediyor. Thunderbolt 5 portu, Thunderbolt 4'ten üç kata kadar daha hızlı bir performans sunuyor.

M4 Max sürümü 18 adede kadar 8K ProRes video oynatma, 5 adede kadar ekran desteği, H.264, HEVC ve ProRes formatlarında kodlama ve kod çözme gibi becerilere de sahip. M3 Ultra ise H.264, HEVC ve ProRes formatlarında kodlama ve kod çözmenin yanı sıra 24 adede kadar 8K ProRes video oynatma ve 8 adede kadar ekran desteği mevcut.

Cihazın ön yüzeyinde iki adet USB‑C ve bir adet SDXC bulunuyor. Arka tarafta ise dört adet Thunderbolt 5, bira det 10 Gb ethernet, iki adet USB-A, bir adet HDMI ve bir adet kulaklık jakı yer alıyor.

SDXC kartları doğrudan takabilir, yüksek hızlı çevre birimlerini bağlayabilir ve PCIe genişletmesi için harici bir kasa kullanabilirsiniz. Yeni Mac Studio ayrıca Wi‑Fi 6E ve Bluetooth 5.316 teknolojisini destekliyor.

M4 Max ve M3 Ultra yüksek performansın yanı sıra verimliliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeni Mac Studio'nun 19,7 cm'lik kare kasasının içerisinde termal bir sistem yer alıyor. Bu, M4 Max ve M3 Ultra'nın, ağır iş yüklerini sorunsuz şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Cihaz ayrıca yapay zeka özelliklerini içeren Apple Intelligence desteği ile birlikte geliyor.

Yeni Mac Studio Türkiye Fiyatı

Yeni Mac Studio'nun M4 Max işlemcili sürümü için 99 bin 999 TL, M3 Ultra işlemcili sürümü için ise 199 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi.