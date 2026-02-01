M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook'lar Nihayet Geliyor: Tarih Verildi!

2026 yılında çok sayıda yeni Mac modelini piyasaya sürmeyi hedefleyen Apple, yeni bilgisayar işlemcileri için de çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda yeni M5 MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıtan şirket yakında yeni işlemci serisinin üst düzey versiyonlarını sahneye çıkaracak.

Öte yandan gelen son bilgiler yeni M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook'lar için biraz daha sabretmemiz gerektiğini gösteriyor. Zira Apple'ın üretim kanadındaki bazı aksaklıklar nedeniyle yeni yonga setlerini beklenenden daha geç bir tarihte piyasaya sürebileceği söyleniyor. İşte detaylar!

M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook'lar Ne Zaman Çıkacak?

Hatırlarsanız Apple M4 Pro ve M4 Max modellerini 2024 yılının kasım ayında tanıtmıştı. Her ne kadar şirket lansman stratejisinde belli başlı değişikliklere gitmiş olsa da M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinin de 2025'in sonunda veya 2026'nın başında sergilenmesi bekleniyordu.

Ancak TSMC'nin üretim bantlarında yaşadığı bazı kısıtlamalar nedeniyle sürecin yavaşladığı iddia ediliyor. Bu nedenle Apple'ın M5 Pro ve M5 Max versiyonlarını en erken mart ayında tanıtabileceği belirtiliyor. Öte yandan yeni M6 işlemci setinin ise mevcut gecikmelere rağmen sürpriz bir şekilde bu yılın son bahar aylarında çıkış yapacağı söyleniyor.

Takvimlerde başka bir değişiklik olmadığı takdirde M5 Pro ve M5 Max işlemcilerini ilk kez mart ayında piyasaya sürülecek yeni MacBook Pro modelinde göreceğiz. Ayrıca eş zamanlı olarak M5 işlemcili MacBook Air'ın da satışa sunulması bekleniyor.

Yeni M5 Pro ve M5 Max Neler Sunacak?

İddialara göre Apple'ın yeni üst düzey işlemcileri TSMC'nin gelişmiş "SoIC" (System-on-a-Chip) paketleme teknolojisiyle üretilecek. Söz konusu teknoloji yeni çiplerin standart M5 modellerinde görülen aşırı ısınma probleminin önüne geçecek.

Bununla birlikte şirket yeni yonga setlerinde gelişmiş paketleme mimarisine de yer verecek. Böylelikle M5 Pro ve M5 Max seleflerinden farklı olarak CPU ve GPU bloklarının birbirinden ayrılabildiği esnek bir yapıya sahip olacak. Bu da doğrudan performansın kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesini sağlayacak.

Peki siz Apple'ın yeni işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.