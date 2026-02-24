Trump Baskısı Yüzünden Mi? Apple, ABD'de Üretime Başlıyor!

ABD Başkanı Trump göreve geldiği ilk aylarda Apple'ın kendi ülkesinde üretim yapmasını istemiş ve talepler yerine getirilmezse sonuçlarının ağır olabileceği konusunda adeta "tehdit" etmişti. İkili görüşmeler sonrasında tansiyon düşerken, Apple'ın Çin'e olan bağımlılığını da azaltmak istediği herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Hindistan'daki iPhone üretim hattını güçlendirmeye devam eden teknoloji devi, Mac Mini için farklı bir strateji izleyecek. Apple'ın operasyon şefi Sabih Khan, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Foxconn'un bu yılın sonlarına doğru Teksas'taki bir fabrikada bazı Mac mini bilgisayarların montajına başlayacağını duyurdu.

Apple, Bazı Mac Mini Modellerini ABD’de Monte Edecek

Khan, Mac Mini'lerin ABD'de monte edilmesinin, şirketin daha önce duyurduğu Ağustos 2029’a kadar ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğunu dile getirdi. Ülkede monte edilecek Mac mini'ler yine ABD pazarına sunulacak; yurt dışı siparişler için üretim Asya’da devam edecek.

Mac mini, Apple için niş bir ürün konumunda. Araştırma şirketi Consumer Intelligence Research Partners’ın tahminlerine göre Mac Mini, geçen yıl Apple’ın küresel Mac satışlarının yalnızca yüzde 5’ini oluşturdu. Özellikle Apple M4 işlemcilere geçiş sonrasında güçlü bir fiyat / performans ürününe dönüştü.

Teknoloji devi için ABD'de üretim yapmak bir ilk değil. Donald Trump'ın ilk döneminde (2019 yılında) Mac Pro bilgisayarlar Teksas'ta toplanmaya başlandı. Yani böylece Trump'ın ikinci döneminde de Mac Mini'lerin ABD'de toplanmasına şahit olacağız.

Mac Mini fiyatları ABD'de 599 dolardan başlıyor. Cihazı satın aldığınızda ekran, klavye, izleme dörtgeni veya fare satın almanız gerektiği için maliyet çok daha yüksek oluyor. Tabii bu ek masraflar Mac Mini'nin oldukça popüler ve yapay zeka için yoğun bir şekilde kullanılan bir cihaz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.