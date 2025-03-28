Apple'dan Mac Kullanıcıları İçin Plansız Güncelleme!

Apple, Mac kullanıcılarını şaşırtan bir adım attı. Öyle ki şirket, macOS 15.4 için ikinci RC (Release Candidate) sürümünü yayınladı. İlk RC sürümünün ardından yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen gelen bu yeni güncellemenin bazı ek düzeltmeler içerdiği bildirildi. İşte detaylar!

macOS 15.4 İçin İkinci RC Güncellemesi Yayında

Bilmeyenler için RC yani Release Candidate (Sürüm Adayı), yazılımın kararlı sürümünden önce yayınlanan son test versiyonudur. Bu sürümler, büyük ölçüde tamamlanmış olsa da son kontrollerin yapılması ve olası hataların giderilmesi için geliştiricilere sunulur. Eğer ciddi bir sorun tespit edilmezse bu sürüm doğrudan kararlı sürüm olarak tüm kullanıcılara ulaştırılır. Kısacası RC sürümleri, yazılımın son aşamasını temsil eder.

24 Mart'ta macOS 15.4 için yayınlanan ilk RC sürümünün üzerinden dört gün geçmesinin ardından dağıtılan ikinci RC sürümü, 24E247 yapı numarasını taşıyor. Apple, bu güncellemenin neler getirdiğini açıklamadı fakat hata düzeltmeleri içerdiği tahmin ediliyor. İlk RC sürümünde tespit edilen kritik sorunlar düzeltilmiş olabilir.

macOS 15.4 Neler Getirecek?

Mevcut bilgilere göre kararlı macOS 15.4, Apple Mail uygulaması için yapay zeka destekli e-posta sıralama özelliği getirecek. Ayrıca Apple Intelligence desteği genişleyecek ve daha fazla dilde kullanılabilecek. Bunun yanında her sürümde olduğu gibi performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri de sunulacak.

Apple'ın kararlı sürümü ne zaman yayınlayacağı şimdilik belirsiz fakat yakın zamanda sunulması bekleniyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok.