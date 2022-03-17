Google Chrome, macOS'un En Hızlı Tarayıcısı Oldu

Google, tarayıcısının hızını artırmak için sürekli çalışıyor ve görünen o ki bu çabalar meyvesini vermiş olmalı çünkü Google Chrome kısa süre önce Apple'ın Speedometer 2.0 karşılaştırmasında şimdiye kadarki en yüksek puanını aldı.

Chrome'un 2008'de piyasaya sürülmesinden bu yana ister akıllı telefonda ister dizüstü bilgisayarda kullanıyor olun, en hızlı tarayıcı olması hedeflendi ve bu amacına kimi kesim tarafından çoktan ulaştı, kimi kesim tarafındansa hâlâ gidecek çok yolu var ancak son veriler çoktan ulaştığını ispatlar cinsten.

Google, tarayıcısının hızını ölçmek için dâhili kıyaslama altyapısı ile genel, endüstri standardı kıyaslamaların bir kombinasyonunu kullanıyor. Tarayıcılarda JavaScript performansını karşılaştırmak söz konusu olduğunda, Apple'ın Speedometer 2.0 kıyaslaması, gerçek dünya testlerinin doğru bir tasvirini sağladığı için günümüzde en yaygın kullanılan araçlardan biri.

Google Chrome'un Speedometer Testlerinin Geçmişi

Google, 2015'ten beri Chrome'un Speedometer puanlarını 13 inç MacBook'ta ölçüyor. Tarayıcının Intel tabanlı Mac'lerde performansı artarken, 2020'de Apple'ın M1 yongalarının piyasaya sürülmesi büyük bir performans artışına neden oldu.

Google, yeni bir blog gönderisinde yıllar boyunca üzerinde çalıştığı projelerin sonucunda Chrome'un performansında önemli bir gelişme kaydettiğini açıkladı. Bu artış Chrome'a göre %83 oranında iyileştirme sağlıyor ancak en nihayetinde Chrome'un Speedometer puanlarının zirvesine çıkmasına yardımcı olan, Apple'ın M1 CPU'yu Google'ın Sparkplug ve LTO+PGO projeleriyle birleşimi elbette. Chrome artık Speedometer'de 300'ün üzerinde puan alıyor ve bu, herhangi bir tarayıcının şimdiye kadar elde ettiği en yüksek puan.

Google, tarayıcısını daha da geliştirdikçe ve Apple'ın yeni M1 Ultra çipi Chrome'a ​​macOS'ta bir başka büyük performans artışı sağladıkça bu puanlar muhtemelen artmaya devam edecek.