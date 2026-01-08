Tim Cook'tan Sonra Apple'ın CEO'su Kim Olacak? Gizli Favori Ortaya Çıktı

Apple'ın bir sonraki CEO'su belli olmuş olabilir. Şirket içinde Tim Cook'un ardından koltuğu kimin devralacağına dair dedikodular arttı. Pek çok üst düzey yöneticinin öne çıktığı bu yarışta şu an önde olan isim ise John Ternus. Sızıntılara göre Ternus, bir aksilik yaşanmazsa Tim Cook'tan sonraki CEO olacak.

Apple'da Yeni Dönem Sinyali: Tim Cook'un Yerine John Ternus Hazırlanıyor

Apple, 3.85 trilyon dolar ile dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Elbette ki böylesi büyük bir yapının geleceği de oldukça merak edilen bir konu. Şu anda şirketin CEO koltuğunda Tim Cook oturuyor. Cook, görevi 2011 yılında Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmasından sonra devralmıştı.

Ancak Tim Cook başarılarla dolu 15 yılın ardından yoruldu. İddilar, başarılı iş insanının yoğun tempo nedeniyle yorulduğu ve yakın zamanda CEO'luk görevini bırakacağı yönünde. Bu nedenle Apple'ın yönetim kurulu sıradaki CEO'nun kim olacağını tartışmaya başladı.

Çeşitli kaynaklara göre göreve gelecek muhtemel isim ise 2001'den bu yana şirkette olan ve şu anda Donanım Mühendisliği'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenen John Ternus. Elbette ki bu poziyon için tek aday Ternus değil.

Craig Federighi, Greg Joswia, Deirdre O’Brien ve Eddy Cu gibi başarılı isimler de Apple'ın sonraki CEO'su olmak için aday olan isimlar arasında. Ancak John Ternus, başarılarıyla rakiplerinin bir adım ötesinde. Ternus'un karnesi de bunu kanıtlar nitelikte.

iPhone Pro moellerine LİDAR sensörünün eklenmes, Mac'lerin Intel'den Apple Silicon'a geçmesi, iPhone Air ve katanabilir iPhone gibi pek çok projede kilit rol oynayan John Ternus'un yönetim kurulunun ilk seçimi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Apple CEO'su olmak için başarılı bir mühendis olmak yeterli değil. Şirket içerisindeki bazı yöneticilerin John Ternus ile ilgili şüpheleri olduğu da gelen bilgiler arasında. Trilyon dolar değerinki yapısı ile Apple CEO'su bir şirket yöneticisinden çok bir devlet başkanı statüsünde.

Bu nedenle Ternus'un politika ve bürokrasi konusundaki tecrübesizliği soru işaretlerine neden oluyor. Ancak Tim Cook'un koltuğunu bir günde bırakmayacağını göz önünde bulundurursak Ternus'un şansı oldukça yüksek. Durumun 2027 ya da 2028'de kesinlik kazanması bekleniyor.