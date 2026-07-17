Samsung, Galaxy S26 Ultra Sahiplerinin Canını Sıkan Problemi Çözüyor!

Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının bir süredir yaşadığı kırmızı ekran sorunuyla ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Samsung kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla bu sorundan müzdarip kullanıcıların içini fazlasıyla rahatlattı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorunu Yazılımsal mı Donanımsal mı?

Samsung, bazı Galaxy S26 Ultra modellerinde yaşanan kırmızı ekran sorunuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket bu kapsamda sorunun donanımsal bir arızadan ziyade yazılımsal olduğunu doğruladı. Bunu biraz daha açarsak cihazların ekranının kırmızı hale gelmesinin nedeni telefonun renk kalibrasyon yazılımının yeni gizlilik ekranı teknolojisine tam uyum sağlayamaması.

Güney Koreli marka bu kapsamda yakında sorunu ortadan kaldıran bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. Bu sayede renk kalibrasyonu yazılımıyla gizlilik ekranı teknolojisi arasındaki uyumsuzluk ortadan kaldırılacak. Bu sayede Galaxy S26 Ultra'nın ekranının kırmızılaşması gibi bir sorun yaşanmayacak.

Galaxy S26 Ultra'nın Kırmızı Ekran Sorununu Çözen Güncelleme Ne Zaman Yayınlanacak?

Maalesef şu anda güncellemenin yayınlanma tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak an itibariyla markanın düzeltme yamasını hazırladığı ve son testleri de gerçekleştirdikten sonra tüm Galaxy S26 Ultra'lara göndereceği söyleniyor. Yani çok yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde güncelleme kullanıma sunulabilir.

Galaxy S26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorunu Tam Olarak Neydi?

Bazı Galaxy S26 Ultra sahipleri telefonlarının ekranının orta kısmında kırmızı alanların olduğunu raporlamıştı. Bu durum ilk etapta bir donanım arızası gibi yorumlansa da Samsung'un son açıklamasıyla birlikte bunun yazılımsal bir sorundan kaynaklandığı ve yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle çözülebileceği anlaşıldı.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 Ultra'daki kırmızı ekran sorununun donanımsal olmaması sevindirici. Açıkcası ben de bu haberleri ilk gördüğümde fabrikasyon hatası gibi bir durum olabileceğini düşünmüştüm. Ancak Samsung'un açıklamasıyla birlikte bu durumun asıl nedeninin yazılımsal olduğunu kesinleşti diyebilirim.