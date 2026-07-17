185Hz Ekranlı ve Çok Güçlü İşlemcili Oyuncu Tableti Globalde Tanıtıldı!
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 12/16 GB RAM ve 185Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip RedMagic Astra 2 globalde tanıtıldı. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nubia kısa bir süre önce güçlü teknik özelliklere sahip RedMagic Astra 2'yi globalde satışa sundu.
- Markanın yeni tableti Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 8.300 mAh batarya ve 185Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle karşımıza çıkıyor.
- RedMagic Astra 2'nin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 699 euro (37.725 TL) fiyatla satışa sunuldu.
Nubia kısa bir süre önce güçlü teknik özelliklere sahip RedMagic Astra 2'yi globalde satışa sundu. Markanın yeni tableti 30 Haziran'da tanıtılan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü diyebiliriz. Peki RedMagic Astra 2 özellikleri ve fiyatı!
RedMagic Astra 2 Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 9,06 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300 Hz
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Yardımcı İşlemci: RedCore R4
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 9 MP
- Batarya Kapasitesi: 8300 mAh
- Hızlı Şarj: 75W
- Bağlantı Noktaları: 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x USB-C 2.0
- Ses: Çift Stereo Hoparlör
- Titreşim: Çift X Eksenli Doğrusal Motor
- Renk Seçenekleri: Eclipse Black, Starfrost Silver
RedMagic Astra 2 Ekran Özellikleri Neler?
RedMagic Astra 2, 9,06 inç boyutlarında ve 185Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu panel aynı zamanda 1504 x 2400 piksel çözünürlüğü destekliyor. Bunu biraz daha açarsak yüksek yenileme hızları sayesinde oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. OLED ekranı ise LCD'ye kıyasla renk canlılığı gibi konularda çok daha iyi.
RedMagic Astra 2 İşlemci Özellikleri Neler?
RedMagic Astra 2'nin işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor. Oyunlarda da fazlasıyla memnun eden işlemci Genshin Impact ve Wuthering Waves'i 60 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ve PUBG Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.
RedMagic Astra 2 Batarya Özellikleri Neler?
Tablette 8.300 mAh kapasiteli bir pilden besleniyor. Bu pil 75W hızlarında şarj olabiliyor. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen RedMagic Astra'da 80W hızlarını destekleyen 8.200 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.
RedMagic Astra 2 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
RedMagic Astra 2'nin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 699 euro (37.725 TL) fiyatla satışa sunuldu. Son olarak Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modellerin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle RedMagic Astra 2 de yakında ülkemize gelebilir.
Xiaomi 17T vs. Nubia RedMagic 11 Air! Hangisi Satın Alınır?
Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air karşılaştırması ile karşınızdayız. Peki, hangi telefonu satın almak daha mantıklı? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Editörün Yorumu
RedMagic Astra 2'nin teknik özellikleri mobil oyuncuları fazlasıyla sevindirecek cinsten. Bence mobil oyunları seven bir oyuncusaynız ve bri tablet arayışındaysanız RedMagic Astra 2'yi tercih edebilirsiniz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 8.300 mAh pili ve 185 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranı gerçekten üst düzey bir model olduğunu gösteriyor.