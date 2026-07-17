185Hz Ekranlı ve Çok Güçlü İşlemcili Oyuncu Tableti Globalde Tanıtıldı!

Nubia kısa bir süre önce güçlü teknik özelliklere sahip RedMagic Astra 2'yi globalde satışa sundu. Markanın yeni tableti 30 Haziran'da tanıtılan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü diyebiliriz. Peki RedMagic Astra 2 özellikleri ve fiyatı!

RedMagic Astra 2 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 9,06 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300 Hz

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Yardımcı İşlemci: RedCore R4

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 9 MP

Batarya Kapasitesi: 8300 mAh

Hızlı Şarj: 75W

Bağlantı Noktaları: 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x USB-C 2.0

Ses: Çift Stereo Hoparlör

Titreşim: Çift X Eksenli Doğrusal Motor

Renk Seçenekleri: Eclipse Black, Starfrost Silver

RedMagic Astra 2 Ekran Özellikleri Neler?

RedMagic Astra 2, 9,06 inç boyutlarında ve 185Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu panel aynı zamanda 1504 x 2400 piksel çözünürlüğü destekliyor. Bunu biraz daha açarsak yüksek yenileme hızları sayesinde oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. OLED ekranı ise LCD'ye kıyasla renk canlılığı gibi konularda çok daha iyi.

RedMagic Astra 2 İşlemci Özellikleri Neler?

RedMagic Astra 2'nin işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor. Oyunlarda da fazlasıyla memnun eden işlemci Genshin Impact ve Wuthering Waves'i 60 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ve PUBG Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

RedMagic Astra 2 Batarya Özellikleri Neler?

Tablette 8.300 mAh kapasiteli bir pilden besleniyor. Bu pil 75W hızlarında şarj olabiliyor. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen RedMagic Astra'da 80W hızlarını destekleyen 8.200 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.

RedMagic Astra 2 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic Astra 2'nin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 699 euro (37.725 TL) fiyatla satışa sunuldu. Son olarak Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air gibi modellerin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle RedMagic Astra 2 de yakında ülkemize gelebilir.

Editörün Yorumu

RedMagic Astra 2'nin teknik özellikleri mobil oyuncuları fazlasıyla sevindirecek cinsten. Bence mobil oyunları seven bir oyuncusaynız ve bri tablet arayışındaysanız RedMagic Astra 2'yi tercih edebilirsiniz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 8.300 mAh pili ve 185 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranı gerçekten üst düzey bir model olduğunu gösteriyor.