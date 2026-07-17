Samsung Android 17 Güncellemesini Bir Modelinde Daha Test Ediyor!

One UI 9'u çok yakında kullanıma sunmaya hazırlanan Samsung, yeni sürümü dahili ve beta olmak üzere iki farklı şekilde test ediyor. Son bilgiler markanın bir modelde daha One UI 9 güncellemesini test ettiğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonunda Test Ediliyor?

Samsung kısa bir süre önce One UI 9 güncellemesini Galaxy Z TriFold üzerinde test etmeye başladı. Güvenilir kaynaklar telefona ait test yazılımı sürümünü markanın sunucularında tespit etti. Bu da Samsung'un testleri dahili olarak test ettiği anlamına geliyor diyebiliriz.

Galaxy Z TriFold One UI 9 Beta Güncellemesi Alacak mı?

Maalesef şu anda Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak markanın beta sürecini sadece Galaxy S26 ailesiyle yürüttüğünü biliyoruz. Bu nedenle Galaxy Z TriFold'un direkt olarak kararlı sürümü alması bekleniyor. Yani bu süreçte model için bir beta güncellemesi yayınlanmayacak gibi görünüyor.

Galaxy Z TriFold Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung daha önce 22 Temmuz'da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Şirket bu lansmanda Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı tanıtacak. Hatta söz konusu katlanabilir telefonun One UI 9'u çalıştıracak ilk modeller olacağı iddia ediliyor. Yeni sürümün dağıtımının ise bu etkinlikten sonra başlaması söz konusu.

Markanın bu kapsamda ilk etapta Galaxy S26 serisini yeni sürüme geçirmesi bekleniyor. Zaten beta süreci sadece bu modellerle gerçekleştiği için bu durum son derece mantıklı. Bununla birlikte Galaxy S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların güncellenmesini bekliyoruz. Galaxy Z TriFold da bulunduğu segment itibariyla yamayı ilk alacak modellerin başında geliyor. Yani muhtemelen ağustos ayında konuyla ilgili gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

One UI 9 güncellemesi için geri sayım artık resmen başladı. Şirketin bugüne kadar çok sayıda modelini testlere dahil etti ve sonuncusu Galaxy Z TriFold oldu diyebilirim. Beta güncellemesinin Galaxy S26 serisi dışındaki ürünler için yayınlanmaması bence çok da endişe edilecek bir detay değil. Zira bu tür kararsız sürümler çok sayıda hatayı bünyesinde barındırıyor. Direkt olarak kararlı güncellemeyi almanız bence çok daha sağlıklı olacaktır.