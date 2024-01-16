Apple, Önceden Tanıttığı Bir Özelliği Vision Pro'dan Kaldırdı!

Apple Vision Pro birkaç hafta içinde mağazalarda yerini alacak ve son birkaç gün içinde ürünle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme ise Apple'ın yeni teknolojisinde tanıttığı bir özelliği cihazdan kaldırdığına işaret ediyor.

X'te @M1Astra tarafından belirtildiği üzere şirket kısa süre önce YouTube'da ve Apple'ın resmi web sitesinde bulunan "Apple Vision Pro Tanıtımı" videosunu güncelledi. Yeni versiyonda, WWDC 2023'te gösterilen özelliklerden biri videodan kayboldu.

'Açık Gökyüzü Ortamı' Özelliği Vision Pro'dan Kaldırıldı

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro.



Recently, Apple edited their "Introducing Apple Vision Pro" video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip.



References to the feature have also been… pic.twitter.com/aMt5wruEYd — M1 (@M1Astra) January 14, 2024

Videonun güncellenmesiyle birlikte mevcut tanıtım artık kullanıcıların tavanlarının görüntüsünü sanal bir gökyüzü ile değiştirmelerine olanak tanıyan Açık Gökyüzü Ortamı özelliğini göstermiyor. Orijinal klipte bir kişi Vision Pro ile yatağında uzanıyor ve gökyüzünü görmek için tavana bakıyordu.

Keza yine aynı şekilde Vision Pro web sayfasında, Ortamlar özelliğinin nasıl çalıştığını anlatan bölümde artık açık bir gökyüzü görüntüleme seçeneğinden bahsedilmiyor. "Tavanınızı sihirli bir şekilde berrak, açık bir gökyüzü ile değiştirin" ifadesi "Sinema Ortamı ile odanızı kişisel bir sinema salonuna dönüştürün" ile değiştirilmiş durumda.

Bu noktada özelliğin neden kaldırıldığı bilinmiyor. Belki de Apple resmî lansman için özelliği zamanında yetiştiremedi ya da hiçbir zaman beklendiği gibi çalışmasını sağlayamadı. Belki de Apple gelecekteki bir visionOS güncellemesiyle bu özelliği geri getirecek olabilir.

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