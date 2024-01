Apple, Önceden Tanıttığı Bir Özelliği Vision Pro'dan Kaldırdı!

Apple Vision Pro birkaç hafta içinde mağazalarda yerini alacak ve son birkaç gün içinde ürünle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme ise Apple'ın yeni teknolojisinde tanıttığı bir özelliği cihazdan kaldırdığına işaret ediyor.

X'te @M1Astra tarafından belirtildiği üzere şirket kısa süre önce YouTube'da ve Apple'ın resmi web sitesinde bulunan "Apple Vision Pro Tanıtımı" videosunu güncelledi. Yeni versiyonda, WWDC 2023'te gösterilen özelliklerden biri videodan kayboldu.

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro.



Recently, Apple edited their "Introducing Apple Vision Pro" video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip.



