Apple'ın Renki AirPods Modelleri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Apple'ın renkli AirPods planları yıllar sonra ortaya çıktı. Bir koleksiyoncunun eline geçen pembe ve sarı renkli AirPods prototipleri, Apple'ın 2016'da vazgeçtiği tasarımı gün yüzüne çıkardı. Buna göre şirket, iPhone 5c'yi andıran renk seçeneklerini değerlendirmiş ama bundan vazgeçerek beyaz ile ilerleme kararı almış.

Apple'ın İptal Ettiği Renkli AirPods'lar Ortaya Çıktı

Hayatımız her geçen gün biraz daha renksizleşiyor. Siyah, beyaz ve grinin tonları giderek daha fazla alanda karşımıza çıkıyor. Bunun mimarı ise kuşkusuz Apple. Arzu edilen ürün yaratma tutkusuna sahip olan şirketin başarısı, dünyanın geri kalanına ilham oluyor.

Ancak yeni ortaya çıkan bir bilgi, Apple'ın hayatımıza renk katacak bir tasarımı düşündüğünü gösteriyor. "Kosutami" isimli bir koleksiyoncunun kısa bir süre önce X üzerinden yaptığı bir paylaşım gösterdi ki AirPods'lar neredeyse "cıvıl cıvıl" diyebileceğimiz renklerle karşımıza çıkacakmış.

Öyle ki şirket bu kulaklıkların prototiplerini bile hazırlamış. Aslında bu bilinmeyen bir şey değildi. Geçmiş yıllarda Apple'ın planları sızmıştı. Ancak birkaç belge ve şaibeli görsellerin ardından renkli AirPods'lar ilk kez doğrulanmış oldu.

Söz konusu modeller her ne kadar oldukça "renkli" olsa da bu renkler kasanın sadece dışıda karşımıza çıkıyor. Kutunun içi ve kulaklıkların kendisi hala beyaz. Apple bunu kasıtlı olarak mı böyle planladı yoksa sadece protoip olduğu için böyle belirsiz.

Ancak şirketin mükemmelliyetçi yaklaşımını göz önünde bulundurursak bunun böyle kalmayacağını varsayabiliriz. Üstelik Kosutami'nin ele geçirdiği prototipler şirketin planlarının sadece bir kısmını yansıtıyor. Buna göre AirPods'lar beş farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacaktı.

Ne yazık ki bunların görselleri elimizde yok. Ancak bir fikir vermesi açısından yapay zeka yardımı ile oluşturduğumuz mavi ve yeşil versiyonları buraya ekledik. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Giderek grinin tonlarıyla kaplanan dünyamızda AirPods iyi mi yoksa kötü bir değişiklik olurdu?