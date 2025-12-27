Samsung'un "En Pahalı" Telefonunda İnanılmaz Tablo: Her Satışta Para Kaybediyor

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon satışlarından zarar ettiği ortaya çıktı. Üstelik bunu söylerken Ar-Ge ya da üretim için yapılan yatırımların maliyetlerinden bahsetmiyoruz. Şirketin sattığı her Galaxy Z TriFold modelinden zarar ettiği ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy Z TriFold Satışlarından Zarar Ediyor

Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonu olan Galazy Z TriFold'u aralık ayının başında Kore'de yaklaşık 2500 dolar bir fiyatla satışa çıktı. Hem eleştirmenlerden hem de kullanıcılardan tam puan alan telefon, oldukça yoğun ilgi gördü. Öyle ki Samsung'un internet sitesindeki stoklar şimdiden iki kere tükendi.

Peki ya size bu pahalı fiyat ve yoğun ilgiye rağmen Samsung'un ürettiği her Galaxy Z TriFold için zarar ettiğini söylesek? Akıllı telefon üretmek oldukça maliyetli bir işlem. Katlanabilir akıllı telefon üretmek ise bundan çok daha maliyetli. Özellikle de o telefon üçe katlanıyor.

Güney Kore kaynaklı bir rapora göre Samsung, üretip sattığı her Galazy Z TriFold başına o kadar masraf yapıyor ki 2500 dolar karşılığında sattığında bile zarar ediyor. Hatırlayacak olursanız telefonun çıkışından önce ortaya çıkan sızıntılar telefonun fiyatının yaklaşık 4000 dolar olacağını iddia ediyordu.

Rapor, bu sızıntıların doğru olduğunu şirketin bu telefondan zarar etmeyi göze aldığı için fiyatı düşük tuttuğunu gösteriyor. Buna göre Samsung, üretilen her telefonda 500 ila 1500 dolar arası zarar ediyor. Bu bilgi her ne kadar şaşırtıcı olsa da zararına satış teknoloji dünyasında görülmemiş şey değil.

Örneğin Samsung'un ülkemizde satılan Galaxy 24 FE'de özel bir fiyatlandırma politikası izlediğini ve bu sayede maliyetine ya da çok düşük bir kar ile satış yaptığını biliyoruz. Ayrıca konsol üreticilerinin de benzer politikalar izlediği biliniyor. Çoğu zaman satılan her Xbox ya da PlayStation, üreticisine zarar ettiriyor.

Elbette ki konsol üreticileri bunu oyun satışlarından para kazanmak adına stratejik bir hamle olarak yapıyor. Samsung'un nedenlerinin ise "duygusal" olduğunu söylemek yanlış olmaz. Samsung, katlanabilir telefon dendiğinde akla gelen ilk şirket.

Halihazırda sekizinci nesil katlanabilir akıllı telefon modellerini üreten şirket, pazar payı olarak da açık ara farkla birinci. Ancak ilk üçe katlanabilir telefon modelinin üreticisi Samsung değil, Huawei oldu. Şirketin arayı kapatması ise neredeyse bir yıl sürdü.

Elbette ki Samsung'un Galazy Z TriFold'u zararına satabilmesinin çok özel bir nedeni de var. Söz konusu telefonun üretim ve satış hedefi 3 ila 10 bin ile sınırlı. Her ne kadar bu sayı ilgi durumuna göre değişebilir olsa da kesinlikle milyonlar olmayacak.

Bu da Samsung'un ortalama 10 milyon dolar zarara uğraması anlamına geliyor. Samsung dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve 10 milyon dolar büyük para olsa da kesinlikle firma için kayda değer bir kayıp değil.

Samsung Galaxy Z TriFold Neden Bu Kadar Pahalı?

Samsung'un Galaxy Z TriFold satışlarındaki zararının arkasındaki temel neden, üçe katlanabilir yapıyı mümkün kılan panelin oldukça pahalı olması. Ayrıca üçe katlanabilir yapıyı mümkün kılan tasarım için gereken ek ve özel bileşenler de maliyeti klasik katlanabilir telefonlara göre yükseltiyor.

En önemli nedenlerden biri ise kuşkusuz şirketin ölçek ekonomisine uygun üretim yaptıramaması. Katlanabilir telefonların hala az sayıda insana hitap etmesi ve az önce saydığımız ilk iki neden Galaxy Z TriFold'u pahalı kılıyor.

Samsung ise yüksek adetlerde satış yapamayacağı için ihtiyacı olan parçaları düşük adetlerle sipariş ediyor. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor. Maliyetlerin alınabilir seviyelere gelmesinin ise en az birkaç yıl süreceği tahmin ediliyor.