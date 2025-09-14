Apple Kan Kaybediyor: Kritik İsim Şirkete Veda Ediyor!

Apple, yapay zekâ bölümünde dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Şirketin uzun yıllardır Siri ve yapay zekâ projelerinde önemli görevler üstlenen Robby Walker, ekim ayında Apple’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin yapay zekâ ekibinde yaşanan yönetici kayıplarına bir yenisini daha ekleniyor. İşte ayrıntılar...

Siri’nin Eski Geliştirme Sorumlusu, Apple’dan Ayrılıyor

Apple’ın yapay zekâ ekibinde uzun süredir görev yapan Robby Walker, şirketin önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu. Yanıtlar, Bilgi ve Veri ekibinde kıdemli direktör unvanıyla çalışan Walker, geçmişte Siri’nin geliştirilme sürecini de yönetmişti. Ancak yılın başında bu sorumluluğu Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi’ye devretmişti. Şimdi ise teknoloji devinden tamamen ayrılıyor.

Apple, uzun zamandır yenilenmiş Siri üzerinde çalışıyordu. Ancak Robby Walker’ın görevden alınmasının ardından bu güncellemenin süresiz şekilde ertelendiği açıklandı. Sektör kaynaklarından gelen iddialara göre gecikmede Walker’ın da payı bulunuyor. Hatta şirketten ayrılma kararının arkasında da bu durumun etkili olduğu konuşuluyor.

Walker’ın ayrılığı Apple’ın yapay zekâ ekibindeki kan kaybını yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde birçok üst düzey isim şirketten ayrılarak Meta’ya transfer oldu. Bunlardan biri Apple Intelligence altyapısını destekleyen modellerin geliştirilmesinde görev alan kıdemli mühendis Ruoming Pang oldu.

Meta’dan aldığı yüksek teklif sonrası Apple’dan ayrılan Pang, ekibinin bir bölümünü de beraberinde götürdü. Kısa süre önce mühendislik direktörü olarak görev yapan Frank Chu da Apple’dan ayrılarak Meta’ya katılan isimler arasında yer aldı.

