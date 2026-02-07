Apple, iPhone'ları Sağlık Asistanına Dönüştürecek

Apple'ın geçen yıl yapay zeka destekli bir Sağlık uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre "Project Mulberry" kod adı ile yürütülen bu proje, Sağlık uygulamasının eksiksiz bir sağlık asistanı gibi hizmet etmesi planlanıyordu. Yeni gelişmeler ise bu projenin rafa kaldırılmasa da oldukça büyük bir değişime uğradığını gösteriyor.

Apple, Yapay Zeka Destekli Sağlık Özellikleri Sunacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, yapay zeka destekli bir sağlık hizmeti fikrinden tamamen vazgeçmeyecek. Bunun yerine yeni özellikleri Sağlık uygulamasına parça parça ekleme yaklaşımını benimseyecek. Yeni gelecek özelliklerin başında eğitim videoları ve kullanıcıların sağlık verilerinden hareketle sunulan öneriler yer alacak.

Bu yılın başlarında kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar daha sağlıklı yaşama teşvik edilecek. Teknoloji devi ayrıca sağlık ile ilgili sorularınıza kapsamlı yanıtlar verecek özel bir sohbet botu üzerinde de çalışıyor. Çalışma biçimi bakımından ChatGPT gibi sohbet botlarına benzemesi bekleniyor ancak sağlık verilerinize doğrudan erişimi olacağı için sorularınıza daha doğru yanıtlar verecek.

Bilindiği üzere teknoloji devinin Siri'yi yenileme çalışmaları henüz tam olarak sona ermiş değil. Şirketin geleceğe yönelik hedefleri arasında bütün bu özelliklerin Siri'ye de entegre edilmesi bulunuyor. Bu, sağlık asistanınızın zaman içinde sizinle sesli olarak konuşabileceği, ne durumda olduğunuz hakkında fikir edinmenize yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Akıllı öneriler ve eğitim videoları dışında yeni özelliklerin tam olarak hangi tarihte sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor ancak bu özellikleri parça parça sunma planına geçilmesi, yeniliklerin yıl içinde kısa aralıklarda duyurulabileceğini gösteriyor. Bu arada proje geçen yıl ilk kez ortaya çıktığında yeni uygulamanın iPhone'unuzun kamerası ile yemek takibi yapma, antrenman programlarını ayarlama gibi özellikler sunacağı söyleniyordu.