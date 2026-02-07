Bütçe Dostu iPad Geliyor! iPhone 16'nın İşlemcisine Sahip Olacak

Uygun fiyatlı iPad kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPad 12 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPad 12'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Apple'ın yeni tabletinde bazı iPhone modellerinde de kullanılan bir işlemci bulunacak. Tablet ayrıca yapay zeka özellikleriyle birlikte gelecek.

iPad 12'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Apple A18

Apple A18 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran: Liquid Retina IPS LCD

Liquid Retina IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel

1640 x 2360 piksel Apple Intelligence: Destekleyecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre iPad 12 olarak da bilinen 12. nesil iPad gücünü Apple A18 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet yüksek performanslı çekirdek ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere altı adet çekirdek içeriyor. Yüksek performans çekirdekler 4.05 GHz, verimlilik çekirdekler ise 2.42 GHz hızda çalışıyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde de yer alan bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışıyor. Dolayısıyla tablet, bütçe dostu olmasına rağmen yüksek performans sunacak. Tablette 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak.

Serinin bir önceki modeli olan iPad 11'de 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A16 Bionic işlemcisi tercih edilmişti. Liquid Retina IPS LCD sahip olan bu tablette 11 inç ekran büyüklüğü, 1640 x 2360 piksel çözünürlük ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu yer aldığını belirtelim. iPad 11'de ayrıca 6 GB RAM mevcut.

Yeni tabletin ekranı 11 inç büyüklüğünde olacak. iPad 12, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunacak. Tablet Apple Intelligence destğei ile birlikte gelecek. Uygun fiyatlı iPad modeli bu sayede Apple'ın yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bu da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre iPad 12'de Apple'ın yeni N1 kablosuz bağlantı çipi yer alacak. Bu çip daha hızlı ve verimli bağlantı imkânı sunuyor. Tabletin kamerasına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. iPad 11'de 12 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Aynı çözünürlükleri yeni tablette de görebiliriz.

iPad 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPad 11'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Apple'ın çevrim içi mağazasında 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPad 12 ise 23 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Fiyat ile ilgili resmî açıklaam yapılmadığını, bu nedenden doalyı tabletin farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

iPad 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu yeni tablet iPad 12'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Mavi, pembe, sarı ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan iPad 11, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.