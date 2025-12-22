Apple'dan Eski iPhone'lara Kritik Güvenlik Güncellemesi: Hemen İndirin!

ABD merkezli teknoloji devi Apple genellikle tüm dikkatini en yeni iPhone ve iPad modellerine verse de zaman zaman eski dostlarını da unutmuyor. Şirket sessiz sedasız bir şekilde bazı eski nesil cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Şirket kısa bir süre önce Geliştirici sayfasında yaptığı açıklamada başta iPhone XS ve XR modellerinin bulunduğu bazı eski nesil ürünleri için kritik bir güvenlik yaması paylaştığını duyurdu. Firma söz konusu güncellemenin vakit kaybedilmeden indirilmesini tavsiye ediyor. İşte detaylar!

iPhone XS, XR ve Daha Fazlası için Kritik Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Teknoloji devi bu hafta başında iki farklı ürün grubu için özel güvenlik yamalarını paylaştı. Yayınlanan güncellemeler oldukça küçük boyutlu olsa da cihaz güvenliği açısından hayati önem taşıyor.

İlk güncelleme paketi tvOS 26.2 için 23K54 yapı numarasıyla karşımıza çıkıyor. Aslında Apple bu sürümü ilk olarak 12 Aralık'ta kullanıma sunmuştu. Ancak şimdiyse şirket yeni yamayı özellikle 4. Nesil Apple TV ve HomePod modelleri için optimize ederek yeniden dağıtıma çıkardığını belirtiyor.

İkinci ve daha geniş kitleyi ilgilendiren güncelleme ise iOS 18.7.3'e yönelik 22H217 yapı numaralı yama oldu. Bu sürüm özellikle şu cihazları hedefliyor:

7. Nesil iPad (Hem Wi-Fi hem de hücresel modeller)

iPhone XR, iPhone XS ve Çin bölgesine özel olan iPhone XS Max.

Güncelleme Neleri Kapsıyor?

Apple, bu ara güncellemeler için detaylı bir sürüm notu paylaşma gereği duymadı. Ancak şirketin geçmişteki stratejilerine baktığımızda, bu tip yamaların genellikle donanıma özgü sorunları gidermek veya acil güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandığını biliyoruz.

Hatırlayacağınız üzere Apple, 12 Aralık'ta AirDrop kodlarını içeren büyük bir güncelleme paketi yayınlamıştı. O pakette WebKit ve Çekirdek düzeyindeki ciddi güvenlik açıkları kapatılmıştı. Uzmanlar, eski cihazlara gelen bu yeni yamaların da benzer güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcı verilerini korumayı amaçladığını belirtiyor.

Nasıl Yüklenir?

Eğer yukarıda saydığımız cihazlardan birine sahipseniz yayınlanan son güncellemeleri aşağıdaki adımları takip ederek kolayca yükleyebilirsiniz.

Ayarlar menüsüne giriş yapın

Genel bölümüne gidin.

Yazılım Güncelleme menüsünü kontrol edin.

İlgili güncellemeleri kablosuz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.