Apple, Yaşanan Sorun Yüzünden Kullanıcıyı Suçladı: Ama Yine de iOS 17.5.1 Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iOS 17.5 güncellemesini yükleyen bir kullanıcının, yıllar önce sildiği fotoğrafları yeniden görmeye başladığını belirttiği bir sorun gündeme geldi. Apple da bu durum karşısında sorunu çözebilmek için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı.

Yayınlanan yeni sürümün notlarında ise veritabanı bozulmasından kaynaklanan sorunların giderildiği belirtiliyor. Ancak Apple'ın 9toMac'e yaptığı açıklamalar her ne kadar yeni güncelleme yayınlanmış olsa da bir önceki sürümde herhangi bir hata olmadığı yönünde.

Silinen Fotoğrafların Tekrar Görünmesi Doğru Değil

Bir Reddit kullanıcısının ortaya attığı iddia sonucunda pek çok kullanıcı bu olayın nasıl yaşanmış olabileceğine dair sorularını yöneltmeye başladı. Bundan yıllar öncesine ait fotoğrafların, silinmiş olmasına rağmen nasıl tekrar ortaya çıkmış olduğu herkeste Apple'ın güvenliği konusunda şüpheye düşmesine neden oldu.

Apple ise bu durumun iCloud Fotoğrafları'ndan kaynaklanmadığını dile getirdi. Sorunun cihazın dosya sisteminde bulunan bozuk veritabanı girişinden kaynaklandığını söylüyor. Reddit kullanıcısının sonradan sildiği gönderi için de kullanıcının iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Bunun haricinde şirket, bu sorunun oldukça nadir bir şekilde yaşandığını ve çok az kullanıcıda minimum sayıda fotoğrafı etkilediğinin altını çiziyor. Apple'ın herhangi bir kullanıcının fotoğraf ve videolarına erişme hakkı olmadığını da vurguluyor.

Yeni yayınlanan iOS 17.5.1 güncellemesi yapan ve bu sorunu yaşayan kişiler, iOS 17.5 ile geri gelen fotoğrafları yeni güncelleme ile birlikte tekrar kaybetmeyecek. Fotoğrafların silinmesi için de telefonun "Son Silinenler" kısmından silindikten sonra "Tüm Cihazlardan Sil" seçimini yapmaları gerekecek.