Apple, Siri'yi "Hey" Demeden Çalıştırmayı Amaçlıyor

Apple'ın mühendislerinin Siri'nin çalışmasını sağlayan "Hey Siri" ifadesini yalnızca asistanın adıyla kısaltmaya hazırlandığını söylemesiyle birlikte gelecekte Siri'yi çağırmak çok daha kolay hâle gelebilir.

Tüm Apple cihazı kullanıcıları, sözlü bir istekte bulunmadan önce "Hey Siri" diye seslenmeye aşinadır. Bir iPhone'da iki kelime söylemek yeterince basit olsa da Apple bunu tek bir kelimeye indirerek, Siri'yi artık sadece "Siri" ifadesiyle çalıştırabilmeyi istiyor.

Apple mühendisleri, başarılması yeterince basit görünebilecek ancak aslında dikkate alınması gereken bu konunun üzerinde çalışıyor.

"Hey" Kelimesini Çıkarmak Sanılandan Zor

Bloomberg için "Power On" haber bülteninde Mark Gurman'a göre bu çaba, yapay zekânın önemli ölçüde yeniden eğitilmesini ve bunun yapılması için "temel mühendislik çalışmasının" yapılmasını gerektiriyor.

Sorunun bir kısmı, yalnızca Siri'ye kendi adını anlamayı öğretmeyi değil, bunu tüm diller, aksanlar ve lehçeler için yapmayı gerektirmesidir. Ayrıca bir ses tanıma sisteminin, aktif olarak aradığı daha uzun bir ifadeyi doğru bir şekilde algılaması, kulağa benzer gelen iki heceden oluşan kısa tek bir kelimeye kıyasla çok daha kolaydır.

Çalışmalar devam ediyor ancak bu değişikliğin kullanıcılara sunulması biraz zaman alabilir.