Samsung, Apple ile Dalga Geçmeye Devam Ediyor (Video)

Samsung, Apple'a olan dalga geçme alışkanlığını bu kez de katlanabilir iPhone çıkarmadığı için şirketle alay ettiği yeni bir reklamla sürdürüyor. Video, Apple'ın hâlihazırda sunduğu özellikler ve ürünlerini Samsung seviyesine çekmesini "beklemek" yerine "çitten kurtulmanın" ve Samsung cihazlarına atlamanın zamanının geldiğini savunuyor.

Samsung, son reklamlarıyla yoğun bir şekilde iPhone telefon sahiplerini hedefliyor. iPhone 14'ün duyurulmasının ardından şirket, Apple'ın en yeni amiral gemisi cihazlarıyla dalga geçen bir dizi tweet göndermişti. Dalga geçilen konular, katlanabilir tasarım eksikliğinden, kamera donanımından ve daha fazlasından oluşuyordu.

Samsung, Apple Kullanıcılarını Hedefliyor

Bu reklamda ise Samsung, Apple'ı kendisinden bir "çit" ile ayırıyor ve bir Apple kullanıcısının bu çitin üstüne çıkarak Samsung tarafına baktığını görüyoruz. Reklamda Apple kullanıcılarının Samsung özelliklerini sadece beklediği vurgusuna değiniliyor ve şirketle büyük ölçüde dalga geçiliyor.

Apple, katlanabilir iPhone geliştirmeye yatırım yapıyor ancak bir cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı veya piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil. Katlanabilir ve kapaklı tasarımlara sahip ilk Android telefonların çoğu, bir dizi farklı eksiklikle birlikte gelmişti. Her zamanki gibi Apple, herhangi bir şeyi halka açık bir şekilde yayınlamadan önce teknolojinin daha gelişmiş olmasını bekliyor.

Peki siz Samsung'un bu tarz reklamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.