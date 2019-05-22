Apple, Sorunlu MacBook Klavyelerini Ücretsiz Onaracak!

Apple birkaç yıl önce yeni MacBook’u piyasaya sürerken, aynı zamanda kelebek klavye olarak adlandırılan yeni bir klavye mekanizmasına da geçiş yapmıştı. Bu klavye daha iyi bir yazma deneyimi sunması için tasarlanmıştı fakat görünüşe göre tam tersi bir etki yarattı. Çünkü o zamandan bu yana klavyelerinin arızalandığını söyleyen çok sayıda kullanıcı mevcut.

Apple daha önce uygun cihazlar için (piyasaya yeni sürülen MacBook Pro klavyeleri için) bir onarım programı başlatmıştı. Ancak The Loop’ta yer alan bir habere göre, Apple’ın klavye onarım programı, kelebek klavyeli tüm laptopları kapsayacak şekilde genişletildi.

MacBook bilgisayarınız artık garanti kapsamında olmasa bile, bu onarım programıyla klavyenizi ücretsiz olarak tamir ettirebilirsiniz. Yeni MacBook’lar birkaç yıldır piyasada olmasına rağmen, klavye gibi basit bir konuda Apple’ın bu kadar geç aksiyon almasının biraz hayal kırıklığı yarattığı da söylenebilir.

Kelebek klavye sorunlarından şikayetçi olan pek çok MacBook kullanıcısı, önceki nesil klavyedeki yazma deneyiminin şu anki klavyeden çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

Apple daha önce kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesinin klavyesiyle ilgili sorunlar yaşadığını savunmuştu. Eğer siz de klavye sorunları yaşayan MacBook kullanıcılarından biriyseniz, klavyenizi tamir ettirmek için Apple’ın onarım programından faydalanabilirsiniz.