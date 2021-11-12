Apple Store Güncellemesi ile Gelen Yeni Özellikler

Apple Store güncellemesi yayımlandı. Yayımlanan güncelleme ile birlikte uygulamaya iki adet yeni özellik eklendi. Yeni özelliklerin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi hedefleniyor. Gerçekleşen güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Apple Store Güncellemesi ile Hangi Özellikler Geldi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad modellerinde ön yüklü olarak gelen App Store uygulaması için bir güncelleme çıkardı. Apple şirketinin mağazalarına mobil cihaz üzerinden erişilmesine olanak tanıyan uygulama, yayımlanan güncelleme ile birlikte iki önemli özelliğe sahip oldu.

Yeni özellik sayesinde App Store uygulaması üzerinden bir liste oluşturabilir ve bu listeleri çok pratik bir şekilde Apple uzmanları ile paylaşabilirsiniz. Apple Store hesap sayfasında yer alan "Kaydedilen Ögeler" bölümü üzerinden kaydettiğiniz ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Herhangi bir nedenden dolayı uygulamada yer alan bir ürünün resmini göremeyen kullanıcılar için de bir özellik geldi. Bu tarz bir sorun ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, ürünlerin açıklamalarını dinleyebilecek.

iPhone 14 Ekran Özellikleri Neler?

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan son sızıntıya göre iPhone 14 serisindeki bir modelde LTPS OLED ekran kullanılacak. Bu modelin 60Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Elbette bu model, serideki en düşük fiyata sahip cihaz olacak.

iPhone 14 serisinde üç modelin ekranı 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. Bu cihazların LTPO ekrana sahip olacağı iddia edildi. iPhone 13 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz yenilme hızına sahip LTPO ekran kullandığını belirtelim.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ekran panellerini Samsung üretiyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, LG şirketinin önümüzdeki yıldan itibaren Apple'ın LTPO ekran tedarik zincirine dahil olacağını gözler önüne serdi. Ortaya atılan iddia doğru çıkarsa şirket, bu ekran için Apple'ın ikinci tedarikçisi olacak.

Bu zamana kadar sızdırılan bilgilere göre iPhone 14 serisinde 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip bir mini model olmayacak. Bu seride 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 14, 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max'in bulunacağı ileri sürüldü.