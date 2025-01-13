İngiltere, "Haksız Ücretlendirme" Davasının Faturasını Apple'a Çok Ağır Kesti

Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada sunulan iddialara göre; Apple'ın İngiltere'deki yaklaşık 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısına toplamda 1.5 milyar sterlinlik bir maliyet getirdi.

Apple, hâlihazırda İngiliz geliştiriciler tarafından açılmış 1 milyar dolarlık başka bir toplu davayla mücadele ederken şimdi de uygulama alıcılarının hukuki yaptırımlarıyla başını belaya soktu.

Bu dava ile Apple, Google, Meta ve Amazon gibi ülkede büyük davalarla karşılaşan diğer teknoloji devleri kervanında yerini aldı. Ayrıca Google'a yönelik benzer bir 1.1 milyar dolarlık dava da bu yılın ilerleyen aylarında başlayacak.

"Apple Bir Tekel Haline Gelmiş"

Davayı yürüten İngiliz akademisyen Rachael Kent, Apple'ın uygulama dağıtımı üzerindeki tekelci konumu sayesinde büyük kâr elde ederken geliştiricileri ve kullanıcıları sınırladığını belirtiyor.

Hukuk ekibinin açıklaması şöyle:

Apple sadece baskın değil... %100'lük bir tekel konumuna sahip.

Apple Suçlamaları Reddediyor

Apple'ın avukatı Marie Demetriou, komisyon ücretinin, Apple'ın iOS ekosistemi sayesinde sağlanan büyük faydaları yansıttığını belirterek savunmaya geçti.

Söylediğine göre Apple'ın uyguladığı komisyon oranları, gizlilik ve güvenlik avantajı sunmasından ötürü uygun. Ek olarak %85'lik kesimin hiçbir şekilde komisyon ödemediğini söyleyerek söz konusu iddiaların abartı olduğunu bildiriyor.

Demetriou, Apple'ın teknolojisini geliştiricilere sınırsız erişim sağlamasının mantıksız bir talep olduğunu ifade ederek açılan davanın, Apple'ın fikri mülkiyet değerini göz ardı ettiğini ve yenilikçi fikirlerine hakaret olduğunu savundu.

Yedi hafta sürmesi beklenen davada, Apple'ın CFO’su Ketan Parekh'in de ilerleyen günlerde ifade vermesi planlanıyor.