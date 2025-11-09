Şaşkınlık Yaratan Hata: Apple Store'da Yüzde 70 İndirim!

Black Friday indirimleri yurtdışında yaklaşırken kampanyalar için hazırlık yapan büyük markalar bazen ufak hatalar da yapabiliyor. Bunlardan biri de Apple'ın başına geldi. 4'lü AirTag paketini normalde 99 dolardan satan Apple, anlık bir hata yüzünden 29 dolardan satışa sundu. Bu noktada hatayı fark eden pek çok kişi sipariş oluşturdu. Ancak sonrasında işler değişti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple’dan 29 Dolarlık AirTag Sürprizi!

Geçtiğimiz cuma günü birçok kullanıcı, Apple’ın resmi web sitesinde akıl almaz bir fiyatla karşılaştı. Normalde 99 dolara satılan 4’lü Apple AirTag paketi, sistem hatası sonucu yalnızca 29 dolardan listelendi. Fiyatı ilk fark eden teknoloji meraklıları, fırsatı kaçırmamak için saniyeler içinde sipariş vermeye başladı.

Bu fiyat anlık olarak Amazon’da satılan 4’lü AirTag paketinin 64 dolarlık fiyatından bile daha ucuzdu. Haliyle pek çok kişi Apple’ın Black Friday öncesi dev bir indirim kampanyası başlattığını düşündü. Ancak kısa süre içinde anlaşıldı ki bu planlı bir kampanya değil aslında tamamen sistem kaynaklı bir fiyatlandırma hatasıydı.

Apple hatayı fark ettikten birkaç saat sonra fiyatı düzeltti ve 29 dolardan yapılan tüm siparişleri iptal etmeye başladı. Şirketin müşteri hizmetleri bu siparişleri veren kullanıcılara “hatalı fiyatlandırma” gerekçesiyle iadelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Bazı kullanıcılar, “Apple kendi hatasının bedelini ödemeli ve siparişleri onaylamalıydı” yorumunda bulunurken şirketin satış politikası bu tür hatalarda iptal hakkını açıkça saklı tutuyor.

Buna rağmen kısa süreli kaos, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve “Apple AirTag 29 dolar” ifadesi trend listelerinde üst sıralara çıktı. Olayın bir diğer ilginç tarafıysa, AirTag teslimat tarihlerinin Aralık başına ertelenmesi. Bu da hatalı fiyatın yayılma hızını ve talep yoğunluğunu gözler önüne seriyor. Apple hatayı kısa sürede düzeltse de bu olay şirketin satış sistemlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...