2025'in En Popüler Şifreleri Belli Oldu: Bunları Sakın Kullanmayın!

Siber güvenlik uzmanları yıllardır zayıf şifre kullanımının yol açtığı tehlikelere karşı alarm zilleri çalmaya devam etse de kullanıcıların kötü alışkanlıkları 2025 yılında da değişmedi. İnternete sızdırılan 2 milyarı aşkın gerçek parolanın incelenmesiyle hazırlanan bazı raporlar Türkiye'de bu yıl en çok kullanılan şifreleri gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar!

Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler - 2025

Yapılan araştırmalara göre geçen yılın zirvesinde yer alan basit kombinasyonlar bu yıl da listenin en üst sıralarını kimseye bırakmadı. İncelenen devasa veri setinde internetin en yaygın kullanılan şifresi bir kez daha "123456" oldu.

Bu klasik parolayı, "12345678", "123456789", "admin" ve "password" gibi herkesin kolayca tahmin edebileceği şifreler takip etti. Listenin en dikkat çekici parolaları şu şekilde:

123456 12345678 123456789 admin password 123 1111 qwerty qwerty1 123123123

Tekrarlayan Kombinasyonlar Güvenlik Tehditi Yaratıyor

Raporun derinliklerine inildiğinde kullanıcıların hala kolay tahmin edilebilir kısa kombinasyonları tercih ettiği netleşiyor. Kullanım oranında ilk 1000'e giren şifrelerin tam dörtte biri sadece rakamlardan oluşuyor. Daha çarpıcı olan detay ise bu şifrelerin yüzde 38.6’sında “123” dizisinin, yüzde 3.1’inde ise “abc” kombinasyonunun yer alması.

Uzmanlar, kullanıcıların büyük çoğunluğunun maalesef mevcut güvenlik standartlarının çok altında kaldığını vurguluyor. İncelenen şifrelerin yüzde 65.8’inin 12 karakterden kısa olması hacker grupları ve siber saldırganlara adeta davetiye çıkarıldığını gösteriyor. Hatta parolaların yaklaşık yüzde 69’unun 8 karakterin bile altında olduğu belirtilirken yalnızca yüzde 3.2’lik çok küçük bir kısmının 16 karakteri aştığı ifade ediliyor.

Şifremi Nasıl Güçlendirebilirim?

Siber güvenlik otoriteleri hesapların güvenliğini sağlamak için kullanıcıların güçlü şifreler belirmemesinin hayati bir önem taşıdığını her defasında vurguluyor. Uzmanlara göre en ideal parola:

Kırılması zor olmalı ve en az 12 karakter uzunluğunda olmalı. Büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter kombinasyonlarını içermelidir.

Bununla birlikte, her çevrimiçi platform için aynı şifre kullanılmamalıdır. Çünkü tek bir hesabın ele geçirilmesi tüm dijital güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca güvenliği artırmanın en pratik yollarından biri de karmaşık şifreleri güvenle depolayan ve yöneten şifre yöneticisi uygulamalarından faydalanmaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz parolalarınınız güçlü olduğuna inanıyormusunuz? Yorumlarda buluşalım.