Apple, 27 İnç 5K Monitörler Tanıttı! Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Apple, Mac kullanıcıları için tasarlanan yeni monitörlerini duyurdu. Profesyonel işlere odaklanan bu yeni monitörler arasında Studio Display ile Studio Display XDR yer alıyor. Her iki mode lde oldukça yüksek çözünürlük ile birlikte geliyor. Ayrıca günlük kullanımda büyük kolaylık sunan avantajları bulunuyor.

Studio Display'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: 5K Retina ekran

5K Retina ekran Parlaklık Seviyesi: 600 nit

600 nit Renk Gamı: P3 geniş renk yelpazesi

P3 geniş renk yelpazesi Kamera Çözünürlüğü: 12 megapiksel (Kullanıcıyı kadrajın ortasında tutan otomatik odaklama)

12 megapiksel (Kullanıcıyı kadrajın ortasında tutan otomatik odaklama) Diğer Özellikler: Altı hoparlör, uzamsal ses, Thunderbolt 5

Altı hoparlör, uzamsal ses, Thunderbolt 5 Güç Çıkışı: 96W hızlı şarj desteği

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Studio Display, 5K Retina ekranla birlikte geliyor. Yüksek görüntü kalitesi sunarak grafik tasarım ve kurgu gibi çeşitli alanlarda çalışmayı inanılmaz kolaylaştıran bu monitör, 600 nit parlaklık seviyesi ve P3 geniş renk yelpazesi sağlıyor. Bu sayede daha doğal ve gerçek hayattakine yakın tonlar elde edilebiliyor.

Kullanıcılar, 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile birlikte geliyor. Bu kameranın en dikkat çekici yanı, kullanıcı hareket ettikçe otomatik olarak onu kadrajın ortasında tutması. Bu da özellikle görüntülü görüşmeler gerçekleştirirken görülebilen odaklanma sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Yalnızca görüntü kalitesi ile değil, ses kalitesi ile de dikkat çekmeyi başaran monitör, derin baslar sunan altı hoparlör içeriyor. Ayrıca uzamsal ses desteği de mevcut.

Bu monitör ayrıca Thunderbolt 5 desteği de sağlıyor. Daha hızlı veri aktarım imkânı elde ederek daha yüksek verimlilik elde etmenizi sağlıyor. Buna ek olarak monitör, 96W güç çıkışı sunuyor. Böylece Macbook Pro'nuzu hızlıca şarj etmeniz mümkün hâle geliyor.

Studio Display'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Standart Cam: 99 bin 999 TL

99 bin 999 TL Nano-texture Cam: 119 bin 999 TL

Studio Display için 99 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, standart cam içeriyor. Yansımayı düşük tutacak şekilde geliştirilen bu seçeneğin yanında bir de nano-texture cam seçeneği mevcut. Yoğun gün ışığına karşı etkili olan bu seçenek ise 119 bin 999 TL yani Studio Display XDR'ın standart cam içeren versiyonu ile aynı fiyata denk geliyor.

Studio Display XDR'ın Özellikleri Neler?

Studio Display XDR, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. 5K Retina ekranla birlikte gelen monitör, mini LED aydınlatma ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Studio Display XDR'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Standart Cam: 199 bin 999 TL

199 bin 999 TL Nano-texture Cam: 219 bin 999 TL

Studio Display XDR için 199 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, standart camla birlikte geliyor. Yansımayı oldukça düşük bir seviyede tutacak şekilde geliştirilen bu cam yerine nano-texture camı da tercih edebiliyorsunuz. Yoğun gün ışığı olan ortamlarda net bir görüş sunan bu seçenek içinse 219 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

