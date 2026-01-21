Takas Sistemi Tarihe Karışıyor! Apple Fiyatları Dibe Çekti!

Sadık Apple kullanıcıları tarafından sıkça kullanılan Trade In yani "Eskiyi Getir Yeniyi Götür" programında yeni bir düzenlemeye gidildi. Marka takas sistemindeki yeniden değerlendirme fiyatlarında düşüş yaptı. Bu noktada eski iPhone'unu takas ile değerlendirmek isteyen kullanıcılar için zam geldi diyebiliriz. Peki Apple'ın takas fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Apple Takas Fiyatları Düştü! İşte Yeni Fiyatlar!

Apple'ın sadık müşterileri için aktif olarak devam ettirdiği Trade In takas programında yeni düzenlemeler yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarında geçerli olan Trade In programı kapsamında eski iPhone'unuzu yeni bir iPhone ile takas ederken hem nakit desteğinden hem de diğer avantajlardan yararlanabiliyorsunuz.

Bu program kapsamında değerlemeye alınan modellerde teklif fiyatı düşüşü yapıldı. En fazla değerlemeye sahip model (takas sürecinde size yeni iPhone alımında en fazla indirimi sağlayan cihaz) olan iPhone 16 Pro Max'in Apple tarafından alış fiyatı 670 dolardan 650 dolara düşürüldü.

iPhone 15 Pro Max içinse 470 dolarlık üst değerleme limiti artık 450 dolar olarak uygulanacak. Bu kapsamda diğer modellerde de benzer düşüşler yaşandı. Peki Türkiye tarafında bu fiyat düşüşleri nasıl değerlendirilecek?

Aslında Apple'ın Trade In programı Türkiye'de bulunmamakta. Yani Apple resmi olarak takas desteğini Türkiye pazarına sunmuyor. Ancak büyük teknoloji marketler ve alışveriş sitelerinde takas sistemi uygulanmakta. Bu bağlamda değerleme fiyatlarındaki düşüşler Türkiye'deki fiyatlara da yansıyabilir.

Aple Trade In programı kapsamındaki yeni değerleme limitlerinin tamamı ise şu şekilde:

iPhone

iPhone 16 Pro Max: 650 dolar

iPhone 16 Pro: 530 dolar

iPhone 16 Plus: 440 dolar

iPhone 16: 410 dolar

iPhone 15 Pro Max: 450 dolar

iPhone 15 Pro: 380 dolar

iPhone 15 Plus: 320 dolar

iPhone 15: 300 dolar

iPhone 14 Pro Max: 350 dolar

iPhone 14 Pro: 280 dolar

iPhone 14 Plus: 230 dolar

iPhone 14: 210 dolar

iPhone 13 Pro Max: 280 dolar

iPhone 13 mini: 140 dolar

iPhone 12 Pro Max: 210 dolar

iPhone 12: 120 dolar

iPhone 12 mini: 80 dolar

iPhone 11 Pro Max: 140 dolar

iPhone 11 Pro: 120 dolar

iPhone XS Max: 90 dolar

iPad

iPad Pro: 685 dolar

iPad Air: 400 dolar

iPad: 170 dolar

Mac

MacBook Pro: 2.515 dolar

MacBook Air: 900 dolar

iMac: 875 dolar

iMac Pro: 325 dolar

Mac mini: 340 dolar

Mac Pro: 3.215 dolar

Apple Watch