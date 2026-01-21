Takas Sistemi Tarihe Karışıyor! Apple Fiyatları Dibe Çekti!
Apple'ın sadık müşterileri için düzenlediği Trade In programında takas fiyatları düştü. İşte konuyla ilgili detaylar...
Sadık Apple kullanıcıları tarafından sıkça kullanılan Trade In yani "Eskiyi Getir Yeniyi Götür" programında yeni bir düzenlemeye gidildi. Marka takas sistemindeki yeniden değerlendirme fiyatlarında düşüş yaptı. Bu noktada eski iPhone'unu takas ile değerlendirmek isteyen kullanıcılar için zam geldi diyebiliriz. Peki Apple'ın takas fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Apple Takas Fiyatları Düştü! İşte Yeni Fiyatlar!
Apple'ın sadık müşterileri için aktif olarak devam ettirdiği Trade In takas programında yeni düzenlemeler yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarında geçerli olan Trade In programı kapsamında eski iPhone'unuzu yeni bir iPhone ile takas ederken hem nakit desteğinden hem de diğer avantajlardan yararlanabiliyorsunuz.
Bu program kapsamında değerlemeye alınan modellerde teklif fiyatı düşüşü yapıldı. En fazla değerlemeye sahip model (takas sürecinde size yeni iPhone alımında en fazla indirimi sağlayan cihaz) olan iPhone 16 Pro Max'in Apple tarafından alış fiyatı 670 dolardan 650 dolara düşürüldü.
iPhone 15 Pro Max içinse 470 dolarlık üst değerleme limiti artık 450 dolar olarak uygulanacak. Bu kapsamda diğer modellerde de benzer düşüşler yaşandı. Peki Türkiye tarafında bu fiyat düşüşleri nasıl değerlendirilecek?
Aslında Apple'ın Trade In programı Türkiye'de bulunmamakta. Yani Apple resmi olarak takas desteğini Türkiye pazarına sunmuyor. Ancak büyük teknoloji marketler ve alışveriş sitelerinde takas sistemi uygulanmakta. Bu bağlamda değerleme fiyatlarındaki düşüşler Türkiye'deki fiyatlara da yansıyabilir.
Aple Trade In programı kapsamındaki yeni değerleme limitlerinin tamamı ise şu şekilde:
iPhone
- iPhone 16 Pro Max: 650 dolar
- iPhone 16 Pro: 530 dolar
- iPhone 16 Plus: 440 dolar
- iPhone 16: 410 dolar
- iPhone 15 Pro Max: 450 dolar
- iPhone 15 Pro: 380 dolar
- iPhone 15 Plus: 320 dolar
- iPhone 15: 300 dolar
- iPhone 14 Pro Max: 350 dolar
- iPhone 14 Pro: 280 dolar
- iPhone 14 Plus: 230 dolar
- iPhone 14: 210 dolar
- iPhone 13 Pro Max: 280 dolar
- iPhone 13 mini: 140 dolar
- iPhone 12 Pro Max: 210 dolar
- iPhone 12: 120 dolar
- iPhone 12 mini: 80 dolar
- iPhone 11 Pro Max: 140 dolar
- iPhone 11 Pro: 120 dolar
- iPhone XS Max: 90 dolar
iPad
- iPad Pro: 685 dolar
- iPad Air: 400 dolar
- iPad: 170 dolar
Mac
- MacBook Pro: 2.515 dolar
- MacBook Air: 900 dolar
- iMac: 875 dolar
- iMac Pro: 325 dolar
- Mac mini: 340 dolar
- Mac Pro: 3.215 dolar
Apple Watch
- Apple Watch Series 10: 150 dolar
- Apple Watch Series 9: 115 dolar
- Apple Watch Ultra: 225 dolar
- Apple Watch Series 8: 85 dolar
- Apple Watch SE (2. Nesil): 55 dolar
- Apple Watch Series 7: 60 dolar
- Apple Watch Series 6: 45 dolar