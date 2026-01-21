150 Bin Liraya Satılacak iPhone 18 Pro Max, Android'e mi Benzeyecek?

Apple'ın eylül ayında duyuracağı iPhone 18 serisi için iddialar durmak bilmiyor. Daha önceki söylentilere göre yüksek performansıyla dikkat çekecek telefonlar, önemli bir tasarım değişikliğini de beraberinde getirecek. Geçtiğimiz günlerde serinin en güçlü modelleri iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in tasarımı ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan bu tasarım, Apple'ın iPhone'larda büyük bir değişikliğe gideceğini göstermiş, bu nedenle çok konuşulmuştu. Şimdi ise aynı konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. İşte ayrıntılar...

iPhone 18 Pro Serisinin Ön Tasarımı Netleşti

iPhone 18 Pro & Pro Max tasarımı, bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan video ile birlikte gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde cihazların ön yüzünde yer alan kamera ve Dinamik Ada’nın Android modellerde sıkça gördüğümüz gibi sol üst köşeye yerleştirildiği görülüyordu.

Bu tasarım akıllı telefon dünyasında şaşkınlıkla karşılandı ve hatta iddianın gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyenler bile oldu. Son bilgiler ise bu kullanıcıları haklı çıkardı.

Yeni iddialara göre Dinamik Ada, önceki iPhone'larda olduğu gibi ekranın üst ortasında yer almaya devam edecek. Sol üst köşeye taşınan bileşen ise sadece Face ID olacak. Üstelik bu dışarıdan görülemeyecek çünkü Face ID, ekranın altına yerleştirilecek.

New iPhone 18 Pro leak shows the selfie camera is NOT moving this year after all.



As seen below, the front camera will remain centered inside a smaller Dynamic Island, with only part of the Face ID array moving to the left.



Previous rumors were apparently mistranslated... pic.twitter.com/HSjKC7OriW — AppleTrack (@appltrack) January 20, 2026

Bu durumda Dinamik Ada'nın boyutunun da küçülmesi bekleniyor. Zira şu anda büyük olmasının sebebi Face ID ile bir arada olması. Elbette tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da hatırlatalım. Yani eylül ayında tanıtıldıklarında bambaşka bir tasarımla bile karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.