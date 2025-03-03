Apple'ın Rakipleri Bayram Etti: Güncelleme İçin En Yakın Tarih 2 Yıl Sonrası

Yapay zeka çağının trendlerini takip etmek isteyen Apple bu doğrultuda akıllı asistanı Siri'yi baştan yaratmak istese de gerçek anlamda doğal, modern ve akıcı konuşmalar yapabilen akıllı bir Siri modeli için daha çok uzun yıllar beklememiz gerekecek.

Apple ile ilgili yaptığı doğru (çoğunlukla) sızıntılar ile tanınan Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple; iOS 20 ile getireceği tam kapsamlı Siri modeli için en yakın tarih olarak 2027'yi gösterdi.

Tabii bu demek değil ki Siri yıllar boyunca güncelleme almayacak. Şirket ilk büyük Siri güncellemesi için Mayıs 2025'i işaret etti. Güncelleme kapsamında Apple Intelligence özellikleri nihayet Siri'ye aktarılıyor.

İki Beyinli Siri Asistanı!

Gurman, yeni Siri'nin "iki beyinli" olacağını savunuyor. Bundan böyle bu asistan yapay zeka sayesinde daha karmaşık kullanıcı verilerini işleyecek ve eski komutlar için geleneksel bir sistem kullanacak.

Bu iki farklı sistemi birleştiren versiyonun adı "LLM Siri" olarak kayıtlara geçiyor. Versiyon WWDC 2025'te tanıtılacak ve 2026 ilkbaharında yayınlanacak.

Peki Apple'ın gerçek anlamda sunabileceği ultra kapsamlı bir Siri için verdiği tarih neden 2027?

Apple, Rakipleri Kadar Hızlı Değil

Teknoloji devi Apple'ın yapay zeka konusunda rakipleri kadar sıkı ve kapsamlı adımlar atamadığı sır değil. Google, OpenAI, Microsoft gibi diğer dev firmalar gelişmiş dil modellerini piyasaya süreli çok oluyor ama buna rağmen yılların akıllı asistanı Siri halen sınırlarının ötesine geçemiyor. Buradaki en büyük sorun Siri'nin tamamen baştan inşa edilmesine gerek olması.

Apple hem gizliliği korumak, hem de hızlı ve çok daha akıllı bir asistan geliştirmek için büyük çaba sarf ediyorsa da Mark Gurman sürecin beklenenden çok daha uzun sürdüğünü söylüyor.

Yapay zekanın hızla geliştiği bir dönemdeyiz. 2027'ye kadar bu alanda pek çok değişiklik olacaktır. Apple'ın trendlerden geri kalmaması ve diğer şirketlerin yıllar önce sunduğu kapsamlı özellikleri "modern özellikler" diye sunarak absürt bir adım atmaması için çalışmalarını köklü biçimde hızlandırması şart.