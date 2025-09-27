Tim Cook Davasında Karar Çıktı! Trump'ın Etkisi Oldu Mu?

Google’dan Amazon’a, Tesla’dan Apple’a kadar “teknoloji devi” denildiğinde akla gelen öncü şirketler, zaman zaman çalışanlarıyla karşı karşıya geliyor ve ciddi soruşturmalara (davalara) konu oluyor. Bu gerilimin çarpıcı örneklerinden biri 2021 yılında Apple’da yaşandı.

Şirket genelinde yapılan toplantıda çalışanlar; ücret eşitliği, uzaktan çalışma / ofise dönüş ve Teksas’taki kürtaj yasasına Apple’ın yanıtı gibi konularda yönetime sorular yöneltti. Toplantının detayları basına sızdı.

Tim Cook’un E-postasından Yıllar Sonra: NLRB Dosyayı Kapattı

Tim Cook, bu sızıntı üzerine tüm personele bir iç e-posta göndererek “Sızdıranları tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve gizli bilgi sızdıranların Apple’da yeri yok” ifadelerini kullandı. Ancak ironik biçimde, bu uyarı e-postası da kısa sürede tamamen sızdı.

Tim Cook'un bu e-postasının sızdırılmasından sonra harekete geçen ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) başlangıçta Apple’ın gizlilik politikalarının, çalışanların yasal haklarını “engellediği, kısıtladığı ve baskı altında bıraktığı” yönünde değerlendirme yapmıştı.

Janneke Parrish’in işten çıkarılması da kurulun gündeminde yer alıyordu. Parrish, Apple’ın kendisini #AppleToo hareketini örgütlediği için işten attığını iddia ediyor.

Trump yönetimi göreve geldikten kısa bir süre sonra Parrish dosyası süresiz olarak durduruldu. Şimdi ise NLRB, Apple’a yönelttiği suçlamalardan tamamen vazgeçti. Bloomberg’in haberine göre NLRB, Apple’ın federal iş yasalarını ihlal ettiğine ilişkin iddialarını resmen geri çekti.

Kurum, geçen Cuma günü Parrish’in avukatına bir mektup gönderdi. Mektupta, NLRB’nin bölgesel direktörü, Apple’a yöneltilen suçlamaların “dikkatli bir şekilde incelenip değerlendirildiğini” ve bu incelemenin ardından davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.

Apple ABD’de bu konuyla ilgili şimdilik rahat bir nefes almış olsa da, başka cephelerde mücadele sürüyor. Şirket, Çin’deki bir işçi örgütünden gelen yeni suçlamalarla karşı karşıya. Apple’ın, Foxconn’un ana iPhone fabrikasında uzun çalışma saatlerine, ayrımcılığa ve geciken ödemelere göz yumduğu iddia ediliyor.