iPhone 16 Pro'ya Dair İlk Somut Detaylar: Daha Büyük Ekran ve Periskop Lens!

Apple'ın bu yıl içinde dört yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max. Dört model de yeni bir tasarıma sahip olacak ancak ekran boyutları bugünküyle aynı kalacak. Aynı zamanda, yalnızca 15 Pro Max modelinin daha iyi optik yakınlaştırma için bir periskop lens alacağı söyleniyor fakat analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 Pro da 2024 yılında periskop lense kavuşacak.

iPhone 15 serisiyle ilgili söylentiler, yalnızca daha büyük iPhone 15 Pro Max'in arka kamerasında bir periskop lens olacağını gösteriyor. Periskop lens, ışığı kamera sensörüne 90 derece açıyla birden fazla dahili lense yansıtan bir prizmaya dayanıyor. Bu da lensin uzunluğunun telefoto lensten çok daha uzun olmasını sağlayarak çok daha iyi bir optik zoom elde edilmesini sağlıyor.

Apple'ın Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 10x yakınlaştırmasını mı yakalamaya çalışacağı yoksa bazı analistlerin önerdiği gibi şirketin 6x lensi mi tercih edeceği belirsiz. Her hâlükârda, bu teknolojinin 15 Pro Max modeline özel olacağı bu noktada neredeyse "onaylanmış" görünüyor.

iPhone 16 Daha Büyük Ekran ve Periskop Lens ile Geliyor

Ancak analist Ming-Chi Kuo, Salı günü yaptığı açıklamada Apple'ın periskop lensi daha küçük Pro modeline de koymayı planladığını söyledi. Bu iPhone 15 Pro ile değil, 2024'teki iPhone 16 Pro ile gerçekleşecek. Kuo, Apple'ın tedarik zincirine aşina kaynaklardan iPhone 16 Pro'nun biraz daha büyük bir ekrana sahip olacağını duyduğunu belirtti. Bu, şirketin periskop lensini yalnızca Pro Max'e değil, her iki modele de yerleştirmesine olanak tanıyacak.

Şu anda iPhone 14 Pro 6,1 inç ekrana sahipken, iPhone 14 Pro Max 6,7 inç ekrana sahip. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in aynı ekran boyutunu koruması beklenirken, iPhone 16serisi için yeni ekran boyutlarının ne olacağını bilmiyoruz. Kuo, Cowell'in iPhone 16 için periskop kameranın ana tedarikçisi olacağına inanıyor.