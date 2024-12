Apple TV+ 2025'in İlk Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, pek çok kişiyi epey sevindirecek bir karar aldı. Dev firma, önemli yapımlara ev sahipliği yapan dijital içerik platformu Apple TV+'ın yılbaşı şerefine ücretsiz olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre, söz konusu kapmanya dünya genelini kapsarken, 2025'in ilk hafta sonu boyunca sürecek.

Apple TV+'ın Sevilen Yapımları 2 Gün Boyunca Ücretsiz İzlenebilecek

Apple'ın Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus gibi pek çok devle rekabet eden dijital içerik platformu Apple TV+, bünyesinde bulundurduğu pek çok dizinin yeni sezonlarını yakında yayınlayacağını duyurdu. Platform, bunlara ek olarak söz konusu içeriklerin daha da ilgi görmesi amacıyla dizi ve film severleri sevinçten havaya uçuracak bir gelişmeyi de açıkladı.

Dev şirket, Apple TV+ hizmetinin 2025'in ilk hafta sonu boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Buna göre dileyen kişiler, 3 Ocak - 5 Ocak tarihleri arasında tüm Apple Originals içeriklerini Apple TV+ abonesi olmadan izleyebilecek.

Son zamanlarda yayınlanan popüler bilim kurgu dizisi Severance, Bad Sisters, Before, hayranlıkla takip edilen Silo dizisinin ikinci sezonu, ayrıca Blitz ve Fly Me to the Moon gibi başarılı yapımlar, Apple TV+'ın sunduğu öne çıkan içeriklerden sadece birkaç tanesi. 3-5 Ocak tarihleri arasında sunulan bu ücretsiz izleme fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...