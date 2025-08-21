Apple TV Plus'a Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Türkiye'ye Yansır Mı?

Apple, son dönemde dijital servislerine yaptığı zamlara bir yenisini daha ekleyerek popüler dijital yayın platformu Apple TV Plus'a zam yaptı. Şirket, ABD'deki aylık ücretlerini yüzde 30 oranında artırdı. Mevcut aboneler için zamlı üyelik fiyatının gelecek aydan itibaren geçerli olacağı belirtilirken, fiyat artışının Avrupa ve Türkiye gibi bölgelere yanısıp yansımayacağı merak konusu.

Apple TV Plus'ın Aylık Abonelik Ücreti 13 Dolara Yükseldi

Yaılan duyuruya göre, Apple TV Plus'ın daha öncesinde aylık 10 dolar olan abonelik ücreti, bugünden itibaren 13 dolara yükseldi. ABD bölgesinde uygulanacak bu yeni fiyat, mevcut aboneler için bir sonraki yenileme tarihinden 30 gün sonra geçerli olacak.

Zam haberinin tek sevindirici yanı, Apple TV Plus'ın yıllık abonelik fiyatının değişmemiş olması. Pek çok analiste göre, bu durum Apple'ın kullanıcıları daha uzun vadeli aboneliklere yönlendirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Öte yandan şirketin zam yaptığı tek platformun TV Plus olmadığını belirtelim. Son dönemde ABD'de iCloud gibi birçok dijital hizmetinin fiyatını artıran firma sadece Apple One paketinin fiyatını sabit tutma kararı aldı.

İki Yılda Neredeyse Yüzde Yüz Zam!

Günümüzde birçok dijital yayın platformunun, başlangıçta cazip fiyatlarla pazara girip zamanla fiyatlarını yükseltiklerine şahit oluyoruz. Ancak bu durum Apple TV Plus için pek de geçerli değil. 2023 yılında aylık 7 dolar olan platformun fiyatı, son zamla birlikte neredeyse ikiye katlandı.

Ancak bu fiyat artışlarına rağmen platformun popülaritesi düşmüyor. Şirket, son kazanç raporunda izlenme oranlarının yıllık bazda çift haneli bir büyüme gösterdiğini açıkladı. Bu başarı, platformun ses getiren yapımlarıyla da destekleniyor. Özellikle eleştirmenlerden büyük övgüler alan Severance dizisiyle birlikte, The Studio gibi yapımlar bu yıl çok sayıda Emmy adaylığı kazandı.

Peki siz Apple'ın son dönemde dijital hizmetleri için uyguladığı sert fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.