Film, dizi ve spor müsabakalarını seyredebileceğiniz Apple TV APK, binlerce içeriği kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Apple TV APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz dizi ve film izleme uygulamasıdır. Dizi, film ve spor müsabakalarını içerisinde barındıran Apple TV, orijinal içerikleri kullanıcılara sunmaktadır. TV şovlarından filmlere, MLS müsabakalarından popüler dizilere kadar her türlü içeriğe erişebilirsiniz.

Uygulama içerisinde binlerce film ve diziye erişebilirsiniz. Komedi, bilim kurgu, aksiyon, korku ve dram gibi türlere ev sahipliği yapan Apple TV APK, popüler dizilerin yanı sıra orijinal içerikleri de kullanıcılara sunmaktadır.

Apple TV APK İndir

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Apple TV, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleri kullanıcılara sunuyor. Basit kullanımı sayesinde aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilir ve içerik seçimlerinizi kapsamlı filtreleme seçenekleri sayesinde yapabilirsiniz.

İnternetinizde tasarruf yapmak istiyorsanız, daha sonra izlemek istediğiniz içerikleri indirerek çevrimdışı izleyebilirsiniz. Herhangi bir çözünürlük seçeneğinde indirebilir ve daha sonra istediğiniz her yerde izleyebilirsiniz.

Siz de Apple TV APK indirin ve binlerce dizi, film ve spor müsabakasını mobil cihazlarınızda seyredin!

Apple TV Uygulaması Özellikleri