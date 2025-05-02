Apple 900 Milyon Dolar Vergi Bayıldı: Ürün Fiyatlarına Yansıması Fena Olabilir

Apple, geçtiğimiz çeyrekte tam 900 milyon dolarlık ek vergi ödediğini açıkladı. Ancak CEO Tim Cook'a göre, bu devasa maliyet henüz ürün fiyatlarına yansımayacak. En azından şimdilik.

Apple, 2025'in ilk çeyreğinde 95.4 milyar dolar gelir elde etmişti. Vergilere rağmen hisse başına 1.65 dolarlık kâr açıkladı ki bu, şirketin şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek kazancı oldu. Bazı analistler bu kadar büyük bir vergiye rağmen Apple'ın bu kadar az etkilenmesini şaşırtıcı derecede düşük buluyor.

Apple Üretim Hatlarını Çin'e Kaydırdı

Apple CEO'su Tim Cook'a göre ise bu başarıda üretim hatlarının Çin'den başka ülkelere kaydırılmasının payı büyük. Artık daha fazla iPhone Hindistan'da, daha fazla Mac ise Vietnam'da üretiliyor. Çin'den çıkan ürünler de daha çok ABD dışındaki pazarlara gönderiliyor.

Yine de her şey güllük gülistanlık değil.

Cook, yaptığı açıklamada AppleCare ve aksesuar tarafı vergilerden en çok etkilenen kısım olduğunu duyurdu. iPhone kılıfları, yedek parçalar gibi ürünlerdeki vergi oranı %145'i bulmuş ama CEO Cook, bu maliyetlerin henüz ürün fiyatlarına yansıtılmadığını ve bununla ilgili bir plan açıklamadıklarını belirtti.

Gelecekte Apple Ürünlerine Zam Gelir Mi?

ABD Ticaret Bakanlığı halen yarı iletken ithalatlarının ve bunları kullanan ürünlerin tarifelere etkisini araştırıyor. Şimdilik iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ve Vision Pro gibi ana ürünler bu vergilerden etkilenmiyor. Cook, bu konuda süreci yakından takip ettiklerini ve hükümetle aktif olarak iletişim kurduklarını duyurdu.

Apple şimdilik fiyatları sabit tutmaya çalışıyor ama bu durum sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Tim Cook'un ağzından çıkan son cümle her şeyin özeti gibi: "Fiyatlarla ilgili şu an paylaşacak bir şeyimiz yok."

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