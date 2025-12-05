Üst Yönetimde Deprem: Apple'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor!

Apple’da son haftalarda adeta bir yaprak dökümü yaşanıyor. Şirketin operasyon şefi Jeff Williams’ın emekliliği, yapay zekâ ekibinin başındaki John Giannandrea’nın ayrılığı ve Meta’dan gelen tasarım lideri Alan Dye’ın Apple’ı bırakmasının ardından şimdi de önemli bir isim daha görevi devrediyor. Peki ardı ardına yaşanan bu işten ayrılma süreçleri Apple bünyesinde nelere sebep oluyor? İşte detaylar...

Apple'da Yaprak Dökümü! Yöneticiler Bir Bir İşten Ayrılıyor!

Son bir kaç gündür Apple'ın yönetim kadrolarıyla ilgili haberler gündemden düşmüyor. Bu kapsamda Apple'ın operasyon şefi Jeff Williams’ın emekliliği, yapay zekâ ekibinin başındaki John Giannandrea’nın ayrılığı ve Meta’dan gelen tasarım lideri Alan Dye’ın Apple’ı bırakması hem Apple yatırımcılarını endişelendirirken hem de borsa da çeşitli dalgalanmalara sebep oldu.

Tüm bunların ardından bir de Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, Ocak 2026 sonunda emekli olacağını duyurdu. Aynı dönemde bir başka kritik pozisyonda da değişiklik yaşanacak. Apple’ın 2017’den bu yana genel hukuk danışmanı olan Kate Adams da gelecek yılın sonunda emekliye ayrılacak.

Onun yerine geçecek isim ise şu anda Meta’nın baş hukuk müşaviri olarak görev yapan Jennifer Newstead. Newstead, 1 Mart 2026’da Apple’ın yeni Genel Müşaviri olacak. Bu ayrılıklarla birlikte Apple, organizasyon yapısında da önemli değişikliklere gidiyor.

Şirketin açıklamasına göre:

Hükümet İşleri birimi: Adams emekli olana kadar ona bağlı kalacak, ardından Newstead’in yönetimine geçecek.

Adams emekli olana kadar ona bağlı kalacak, ardından Newstead’in yönetimine geçecek. Newstead’in yeni unvanı : Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Müşavir ve Hükümet İşleri.

: Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Müşavir ve Hükümet İşleri. Çevre ve Sosyal Girişimler ekipleri: Apple’ın yeni COO’su Sabih Khan’a bağlanacak.

Bu hamle Apple'ın politika, sürdürülebilirlik ve operasyon tarafını daha merkezi bir yapıya taşıdığını gösteriyor.