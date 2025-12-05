Harry Potter ve DC Evreni Netflix'e Geçiyor! Warner Bros. Satılıyor!

Sinema dünyası son günlerde Warner Bros.'un satışıyla çalkalanıyor. Bu kapsamda görüşmelerini sürdüren Netflix büyük satışı almaya neredeyse hazır. Bu noktada satışın onaylanması halinde DC ve Harry Potter serisi de artık resmi olarak Netflix ürünü sayılacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Netflix, Warner Bros. için Yarışta Öne Geçti!

Eğlence dünyasını karıştıran büyük yarışta Netflix sürpriz bir şekilde öne çıktı. Warner Bros. Discovery’nin (WBD) stüdyo operasyonları ve HBO Max dahil dev içerik kütüphanesi için satın alma görüşmeleri yapan şirketler arasından Netflix’in teklifi öne çıktı.

Netflix’in hisse başı 30 dolarlık teklif verdiği ve WBD ile özel görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu anlaşma gerçekleşirse Netflix; Harry Potter, DC Evreni, HBO dizileri, Warner Bros. stüdyoları ve dev içerik arşivinin sahibi olacak. Yani Netflix yıllardır “HBO gibi olmak istiyoruz” derken şimdi HBO’nun da sahibi olmaya hazırlanıyor.

Süreç Paramount ve Comcast gibi rakiplerin de yarışa dahil olduğu üç turluk teklif savaşının ardından Netflix lehine döndü. Ancak yinede Netflix’in önündeki en büyük sorun bu dev anlaşmanın devlet onayından geçip geçmeyeceği. ABD Adalet Bakanlığı birleşmeyi yakından incelerse süreç uzayabilir veya tamamen engellenebilir.

Hatta bazı politikacılar şimdiden anlaşmanın tüketicilere zarar verebileceğini savunarak karşı çıkmaya başladı bile. Netflix ise bu eleştirileri yumuşatmak için anlaşmaya 5 milyar dolarlık cayma tazminatı bile ekledi yani anlaşma engellenirse Warner Bros. yine para kazanacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...