Intel'e Talip İddiası: Apple ve Samsung Da Yarışa Dahil Oldu

Düşüşe geçmesinin ardından İşlemci devlerinden Intel'i satın alma yarışı başladı. Yarışa Apple ve Samsung'un da katıldığı düşünülüyor.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Intel'in hikayesi batışla son bulmaya yakınken şirketler, işlemci devini satın almak için sıraya girdi. Daha önceden Qualcomm'un bir kısmını satın almak istediğine dair haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yarışta Apple ve Samsung'un da olduğu iddia ediliyor.

Qualcomm, ABD Seçimlerinden Sonra Hamle Yapabilir

Snapdragon X serisiyle oyundaki yerini temin etmeye çalışan Qualcomm'un satın almak hususunda fazla aceleci olmadığı belirtiliyor. Söz konusu bir adımın, ABD seçimlerinin tamamlanmasından sonra atılması muhtemel. Ancak aksi bir durum olursa talepleri doğrultusunda ilerlemeleri 2025'i bulabilir.

Samsung ve Apple'ın Da Adı Geçiyor

Son iddialara göre pazarın en gözde şirketleri Apple ve Samsung'un da bu konuda tasarrufları var. İkisi arasında Qualcomm'un varlığı daha baskın görünüyor.

Samsung'un menşeisinden ötürü ABD merkezli olan Apple'ın, Qualcomm'un ardından gelen ikinci aday olduğu düşünülüyor.

Böyle bir durumda sizce hangi şirket yarışı kazanacak? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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İddialara göre Qualcomm, çalkantılı günler yaşayan Intel şirketini satın almak için teklif yaptı.

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